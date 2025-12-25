回憶殺！《尋秦記》香港排片超過公車時刻表 1天狂映54場票房可望破紀錄

《尋秦記》香港首日排片表超級密集。圖／微博@電影尋秦記

香港影壇回憶殺！2001年由古天樂等人主演的電視版《尋秦記》到現在依舊是很多人心中最愛的電視劇，不僅是當年的收視冠軍，古天樂憑此劇也當上視帝。電影版的《尋秦記》這回由古天樂擔任總監製，將於31日登上大銀幕，網路上流傳一張電影院排片的場次表，每隔15至20分鐘就有一場，發文的網友形容「密過K11樓下巴士站的巴士」。

《尋秦記》電視版當年是由小說改編而成，是一部男主角回到古代的古裝科幻穿越劇，電影版由原班人馬主演，於2019年開拍，本月31日跨年檔將在電影院上映，劇情描述電視版結束的20年後，主角們的生活。

不少劇迷都從2019年電影開拍等到現在，31日電影終於要上映了，門票也開始預售，不過有一名香港網友PO出一張香港尖沙咀K11 MCL電影院播放場次的排片場次截圖，《尋秦記》在12月31日首映當天竟然排出了多達54場次的驚人數量，也讓PO圖的網友直言，這場次比K11 MCL電影院樓下的公車表密度還要高吧！

網友稱電影排片量比公車時刻表還要密集。圖／Threads@stanley_0913

由於《尋秦記》電影版尚未上映，排片量有機會繼續增加，目前還無法判定開映首日到底可以播放幾場。據香港01報導，因為《尋秦記》電影版要配合中國內地公開放映時間，所以這次沒有優先場次，有機會一舉打破香港電影開映首日票房。



