回憶殺！浪花兄弟睽違15年驚喜合體 老闆周杰倫嗨助陣

由周杰倫促成的雙人組合「浪花兄弟」於11月9日即將登上武漢「春浪20週年音樂節」開唱，這是兩人睽違15年後的再度合體，掀起滿滿的回憶殺，有粉絲表示已請好假要飛去武漢看演出，表達對於浪花兄弟的喜愛。

2010年由周杰倫欽點兩位長髮藝術家Darren邱凱偉與楊常青組成浪花兄弟，團名浪花兄弟也來自於周杰倫的創意，浪花寓意生生不息，人生如浪花起伏，低潮時堅持就有機會在潮來時乘浪而上，也象徵藝術與音樂可以跨界流浪。

周杰倫不只幫他們取了團名，還帶著浪花兄弟一起演唱與拍攝〈你是我的OK蹦〉MV，量身打造歌曲，雖然後來因兩人人生規劃不同團體暫停，Darren轉往戲劇發展實力備受肯定，更憑《我的婆婆怎麼這麼可愛》中「蘇秉忠｣一角奪下金鐘男配角，而常青則選擇淡出演藝圈，依舊從事他最喜愛的創作與繪圖工作。

對於這次音樂節邀約可以重啟浪花兄弟，常青表示一知道的當下是又驚又喜，但同時質疑自己是不是還能夠勝任這件事情，畢竟一晃眼，歲月不饒人的過了十幾年，但又覺得有機會可以再和Darren一起演出也很棒，也喊話Darren：「讓我們再次攜手玩⼀趟青春無悔的旅程吧！｣

Darren當下得知有機會合體一起演唱，感覺超不可思議，他形容就像被告知李安導演要找我演戲一樣。他覺得浪花兄弟睽違十幾年能夠再度合體對他來說真的很開心，也想對常青說：「讓我們再一次製造美好的回憶給一路以來支持著浪花兄弟的朋友們和我們自己吧！｣

Darren表示也第一時間告訴周杰倫浪花兄弟要合體的消息，「身為老闆和兄弟的杰倫當然很替我們開心，杰倫很期待我們的表現，也替我們錄製了加油影片，之後在現場說不定會放給大家看。」常青也表示這麼久的時間沒有在舞台上演唱，擔心同時存在興奮和緊張感，很期待再次演出的風景。

