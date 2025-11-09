回憶殺！3天后竹北唱響經典曲目 演唱會秒變萬人KTV

〔記者廖雪茹／新竹報導〕「竹北超越竹北」系列之3天后金曲之夜，昨夜在新竹縣竹北市新崙公園熱力開唱，在視障歌手張玉霞開場演唱、向一代歌后鄧麗君致敬之後，潘越雲、萬芳、辛曉琪輪番登台，一首首經典曲目，現場逾萬名市民跟著青春回憶搖擺齊唱，讓宛如「露天小巨蛋」的新崙公園秒變大型KTV。

位於豆子埔溪畔的新崙公園，昨晚現場除了主舞台外，竹北市公所貼心規劃3處副舞台，一般席也設有敬老席及公益團體席次，開演前就座無虛席，連走道都擠滿觀眾。秋夜微涼、星光閃耀，演唱會特別呼應「鄧麗君逝世30週年」，邀請視障歌手張玉霞以《甜蜜蜜》、《原鄉人》、《小城故事》、《何日君再來》等經典歌曲向一代歌后致敬。

台下觀眾齊聲合唱，現場儼然變成大型KTV。接著3位DIVA登場，觀眾情緒更達到高潮。潘越雲以《野百合也有春天》、《愛的箴言》、《情字這條路》、《我是不是你最疼愛的人》溫柔開場。

萬芳特別為竹北打造組曲驚喜，連唱《猜心》、《割愛》、《至少還有你》、《我只在乎你》、《新不了情》等串燒佳作；壓軸辛曉琪則以《可愛的玫瑰》、《但願人長久》收尾，並與市長及市民大合唱《味道》，全場歌聲劃破夜空，氛圍浪漫動人。

鄭朝方表示，今年「竹北超越竹北」系列活動自1月展開至今，從親子共樂到城市藝術，持續累積城市文化能量，這次的音樂系活動不只是一場演唱會，更是屬於城市的集體記憶與共鳴。

活動最後播放彩蛋影片，宣布世界鋼琴詩人理查．克萊德門將於11月30日蒞臨竹北舉辦經典永恆音樂會，現場觀眾驚呼連連，氣氛再度掀起高潮。鄭朝方開心說，「我們要讓竹北變成沒有頂蓋的國家音樂廳」。相關活動詳細與索票方式，請關注竹北市公所臉書粉專。

