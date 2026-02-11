回憶沒了！東區爆「餐飲熄燈潮」珍奶鬆餅、天菜咖哩接連撤退 30年老店也收攤

東區多間知名餐廳宣布停業，連在地經營30年小吃店也撐不下去。圖／翻攝自Google Maps

台北市東區商圈曾是引領潮流的頂尖商圈，近年來卻深陷人潮流失的泥淖。近期東區街頭掀起大規模「熄燈潮」，多間名店如美好年代、天菜咖哩都宣布暫停營業，甚至連經營超過30年的老字號小吃店都難逃收攤命運，有業者也只能無奈坦言，「東區已經沒有過路客了」。

珍奶鬆餅始祖也撐不住！「美好年代」3月底畫句點

號稱珍珠奶茶鬆餅創始店、紅極一時的網美店「美好年代」近日無預警宣布，台北店將於3月31日暫停營業。官方雖強調「休息不是離開，是為了變得更好」，但台中門市也傳出停業消息，整體經營型態將面臨大洗牌。為了回饋老顧客，店家推出限時分享貼文送鬆餅活動，消息一出讓大批網友淚崩表示，「大學回憶沒了」、「這間超好吃的竟然要收了」。

成本狂噴、人流轉向！天菜咖哩、琳妲餐酒館接連止損

位於延吉街、開業5年的「天菜咖哩」也公告，將於3月15日歇業。業者小天分析指出，開店至今人事與物料成本漲幅高達15%至20%，日均營收最慘曾僅剩1.4萬元。他感嘆，現在逛街人潮轉往中山商圈，聚餐娛樂則被信義區吸走，「大巨蛋開了後，裡面一堆餐廳可以選，周邊中價位店家反而被淘汰」。

同樣面臨困境的還有樂天女孩成員琳妲斥資百萬元合資經營的餐酒館「XOXO」。經營6年後，已於1月31日吹熄燈號。琳妲直言，客源相較初期暴跌40%，東區過路客明顯減少，現在只能靠包場或朋友圈撐場，「真的沒什麼路人了」。

30年老字號也不敵現實！老闆心碎：請不到人

不只網美店受挫，連在地老店也難擋洪流。開業超過30年的「隨意小吃店」，日前也貼出公告，將在2月15日小年夜結業。除了老闆年事已高計畫退休外，「找不到人手接班」成了壓垮老店的最後一根稻草。

回顧過去一年，東區已失去多家地標級店面，包括2025年底熄燈的「東區最美咖啡廳」勺日咖啡（ZHUORI）創始店。名店接連退場，也映照出東區商圈競爭力的嚴峻考驗。



