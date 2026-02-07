社會中心／李豫翰、劉毓琦、SNG 台北報導

前總統陳水扁7號到台大校友會館演講，暢聊自身成長歷程，吸引大批民眾到場聆聽。而會後被問到1.25兆元軍購案特別條例時，陳水扁回憶當年扁政府三項軍購案也被立院阻擋，更說賴清德總統現在的執政環境比他更差，希望大家都能支持。

前總統陳水扁一身帥氣皮衣、神情輕鬆，這回受到南一中校友交流會邀請，要談談高中時期對後續從政的影響。陳水扁先酸了一下當年的競選對手，也回憶南一中的自由校風，演講氣氛輕鬆，台下聽得笑嘻嘻，也想聽聽他對時事的評論，一聽到藍白合力擋軍購時，立刻收起笑容。

回憶當年軍購案被擋 陳水扁:賴清德比我更難做（圖／民視新聞）

以自身執政為例，拜託大家要支持軍購，而陳水扁保外就醫的身分，出席公開活動都遭受關切，更被問到在賴清德執政時期，有沒有特赦可能。幽默回應特赦議題，讓台下笑翻，只是又有扁迷說對賴政府支持不下去，扁式幽默繼續救場。









回憶當年軍購案被擋 陳水扁:賴清德比我更難做（圖／民視新聞）





力勸支持者挺本土政權，面對如今朝小野大的窘境，陳水扁也給出意見。整場演講過程，長達兩個小時，陳水扁說假如能回到30歲，自己不會再從政，甘願做"丹諾"律師，好好賺錢陪家人就好，也聽得出滿滿感慨。

原文出處：回憶當年軍購案被擋 陳水扁：賴清德比我更難做

