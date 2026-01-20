回憶談判過程「零時差」 張惇涵：宵夜永遠是燒餅加蔥蛋陪伴

行政院秘書長張惇涵（右）在會中透露，鄭麗君副院長昨天返台在機場時給了自己一個擁抱，說了一句「兄弟」，這句「兄弟」的背後是一個談判代表所揹負的壓力，是一個談判團隊的責任，是台灣2300萬國人的生活，也反映台灣的國家實力。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 行政院今（20日）召開「台美關稅談判說明記者會」，行政院秘書長張惇涵在會中透露，鄭麗君副院長昨天返台在機場時給了自己一個擁抱，說了一句「兄弟」，這句「兄弟」的背後是一個談判代表所揹負的壓力，是一個談判團隊的責任，是台灣2300萬國人的生活，也反映台灣的國家實力。他說，曾經有好幾個禮拜，台美在進行實體談判時，賴清德總統親自領軍開會，希望得到台美談判的最新訊息，「零時差」的陪伴鄭麗君和談判團隊，但陪伴台灣團隊的只有賴總統給大家的宵夜，永遠都是燒餅加蔥蛋，以及一杯永和豆漿，就如同鄭麗君所說的，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣的時候。

張惇涵說，從4月2日美國總統川普宣布對等關稅以來，自己從總統召集的各個產業會議、座談，參與、見證了整個談判團隊的過程，就像自己來行政院上班的第一天所說的，眼中的副院長從沒喊過一聲苦，因為她知道在面對關稅衝擊下的各行各業比她更辛苦。

張惇涵提及，鄭麗君所帶領的談判團隊，從總統府、國安會、行政院各部會，甚至在整個談判過程中，無論是私下的產業座談與產業界密集的請益，政府和民間可以說是全員投入，以及談判團隊的全力以赴。他們通常是很小的談判團隊到了美國第一線，看到其他國家的談判團隊租下了飯店的一整層樓，在這樣的過程當中，每一輪實體談判，府院各部會都是台美零時差的在工作。

張惇涵表示，經歷了9個月多的談判，鄭麗君所率領的談判團隊得到15%關稅不疊加、232最惠國待遇，階段性的成果，也達到了總統在每次決策會議上所強調的基於國家利益、產業利益、糧食安全和國民健康等4個原則，也達到當初總統所設定的平衡台美貿易逆差、深化台美之間在科技、國安多元面向的合作共兩個目標。

張惇涵最後強調，就如同鄭麗君所說的，這不只是一整個團隊的努力，更是讓世界看見台灣、需要台灣的時候，台灣會是世界民主供應鏈最可靠、最堅實的夥伴。

