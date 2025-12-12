回憶跟醫師尪薛博仁愛情！陳怡蓉叮嚀女兒「談戀愛眼睛要睜大」

短劇《記憶中的微笑》鎮萬鈞（右）、吳思竺出演。（聖緹雅醫療集團提供

台灣醫美產業首度推出短劇《記憶中的微笑》，聖緹雅醫療集團董娘陳怡蓉擔任出品人，新秀鎮萬鈞擔綱男主角，28歲的他仍青春，平常會跳繩及訓練腹肌。今年才提名第1屆台北戲劇獎的他，放話好想演電影，最想嘗試「聰明的天才」，陳怡蓉看完故事憶及與醫師老公薛博仁的愛情，「邊看邊告訴女兒，以後談戀愛，眼睛要睜大！」

男、女主角的名字取用陳怡蓉和薛博仁兩人的諧音，陳怡蓉笑說：「看到諧音跟故事，會讓我回憶起跟金主本人的愛情故事，所以會一邊看一邊告訴女兒，以後談戀愛眼睛要睜大。」

28歲鎮萬鈞平常會跳繩及訓練腹肌。（聖緹雅醫療集團提供）

短劇《記憶中的微笑》由多次征戰短片獎項的馮于倫執導，前段讓主角穿上制服重返校園談純愛，鎮萬鈞居然被誤以為是鮮肉帥學生，跨進診所取景時，又迷倒護理師，劇中以懷舊事物，包括無名小站、MP3、傻瓜復古相機，帶觀眾回到來不及完成的青春。

鎮萬鈞透露，拍攝當天有颱風逼近，陽光不時被強風吹來的雲朵遮住，「空檔時站在護欄邊，看到遠處上空灰濛濛一片，想必正颳風下雨吧。而我們這裡卻是藍天白雲。覺得和劇情很像，這裡是風光明媚的青春，那裡是風雨飄搖的大人世界。」

陳怡蓉擔任短劇《記憶中的微笑》出品人，圖為女主角吳思竺。（聖緹雅醫療集團提供）

短短4集，每集1分鐘左右，《記憶中的微笑》不是關於「變漂亮」的故事，而是無論身處哪個時期，都得選擇成為喜歡的自己，以純愛包裝，讓主角逆時重回青春，就像許多人長大以後，偶爾仍會回望青春的自己。短劇已在聖緹雅IG播出。

