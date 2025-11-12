回憶14年前隨蔡英文訪德英 謝志偉笑談外交不能吃「這個」

駐歐盟大使謝志偉今天（12日）在臉書上發文回憶14年前、2011年他和時任民進黨主席蔡英文短訪柏林倫敦雙城的往事。（圖／翻攝謝志偉臉書）

副總統蕭美琴和前總統蔡英文接力出訪歐洲，引發話題。駐歐盟大使謝志偉今天（12日）在臉書上發文回憶14年前、2011年他和時任民進黨主席蔡英文短訪柏林倫敦雙城。當時出發前在桃園機場貴賓室，他還對蔡英文說了一個諧音笑話，指他先前當了2年駐德大使學到一個心得，不能和別人分享香蕉，「因為會斷蕉（交）」。

謝志偉表示，14年前，2011年的6月，當時蔡英文擔任民進黨主席，邀他參團短訪柏林倫敦雙城，他當時為民進黨的外交顧問。那趟短訪雙城的隨行者還有蕭美琴和高雄巿長陳其邁。

謝志偉回憶，那趟行程在登機前，他們在桃園機場貴賓室食用簡餐候機時，他端著一盤水果坐下來，對蔡英文及其他隨行人員說：「各位，餐桌禮儀一大堆，我之前當了2年駐德大使，只學到一個心得。」蔡問「什麼心得？」他指著水果盤裡的香蕉說：「什麼食物都能和別人分享，只有香蕉不行。」大家同時問：「為什麼？」他回答「因為會斷蕉（交）。」語畢，眾人大笑。

謝志偉說，隔年，蔡英文競選總統失利，2016年再戰，當選總統，當年8月，他銜「蔡總統」之命二度出任德國大使。前後8年，他繼續2005年至2007年前總統陳水扁派他首度駐德時即已開展的外交作為之一，即是讓全德各界認識台灣是個基因裡已含「自由、民主、人權」的國家，和中國剛好相反。

謝志偉指出，他為此還在代表處裡設了一名「人權專員」。中國民運、圖博藏人、維吾爾族、南蒙古人、香港人及德國各人權團體及包括國會議員等政治人物都是駐德代表處合作、交往而共同抗中的對象。

謝志偉說，這次蔡英文應「柏林自由基金會」之邀赴德演講，「所至之處，風靡一時，倍受尊崇」。他雖未能在場，但遠遠地仍感受到德國朋友們的雀躍心跳聲。「我知道，他們對能一嘗宿願親炙小英總統的風采及風格都非常興奮與感激。」

謝志偉認為，正是因為台灣人在面對內外紅統相逼的情況下，仍能堅靭地捍衛自由、民主、人權的這些底氣，加值到蔡英文的人氣，這幾天柏林就充滿著「台灣旋風加蔡英文魅力」。



