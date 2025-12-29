回憶921強震！沈春華：先衝門口開門是錯的

▲沈春華回憶26前的「921大地震」當時他被甩出床外，幾乎無法站得住。（圖／文總提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣東部海域本（12）月27日，深夜發生規模7.0地震，全台劇烈搖晃，前知名主播沈春華感性發文表示「強震過後，全家人可以一起圍爐吃晚餐，真的很感恩」，但他也回想起，26年前的921大地震，當時震度大道他一度被甩出床外，而他也在提醒民眾，地震發生的當下先衝到門口把門打開是錯的。

沈春華在臉書粉專「沈春華 Live Show 」中發文表示，強震過後，防災的警覺性和相關知識更顯重要，他查了「內政部消防署」的防震資訊，地震發生的當下，最重要的三個步驟是趴下、掩護、穩住「我這才發現，之前以為要先衝到門口把門打開是錯的，因為這個過程當中很可能就會因為有東西掉下來而受傷。」

但沈春華也提到家有幼兒的父母，一有災難發生，不可能自己先趴下找掩護，一定是先去保護小孩或老人家，這是直覺反應，並回憶起他的兩個孩子很小的時候，經歷了921強震，當時他被甩出床外，幾乎無法站得住，還是奮力抓著床腳爬到小孩的房間，保護他們。然後，我們就被召回新聞部，直接前往災區，在埔里連線報導，並在災區度過中秋節的夜晚。

沈春華感性表示「希望大家平安，注意安全。」在這個不平靜的歲末年終，即使是和家人共進晚餐的日常，此刻也顯得特別珍貴了。

貼文一出後，網友也紛紛在底下留言「能接近戶外我肯定是往外衝，但高樓層的就如春華姐講的，趴下，掩護，穩住，這是比較正確的做法，我們都要有危機意識，才能處理當下的事」、「平安就是福，也祈禱希望經過昨晚的驚覺，每個人都能再複習一下地震防災應變意識以及地震包的準備及其內容物的檢視及更新」、「未來幾天應該還有餘震，大家要提高警覺！」

