回憶TWICE高雄場仍感動滿滿 子瑜媽：一起期待明年3月台北大巨蛋

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

韓國超人氣女團TWICE出道10年首度來台開演唱會，在高雄世運主場展開連續2天的表演，嗨翻全場。而這也是台灣成員子瑜首次在家鄉演出，子瑜的媽媽Lydia燕玲形容當時如同在辦喜事一樣，有一種「嫁女兒」的感動。子瑜媽媽昨（17）日再度於社群平台回憶起當天的演出，直言「到現在依舊無法忘懷當初演唱會的感動」，引起粉絲熱議。

子瑜媽媽於社群平台回憶起當天的演出，直言「到現在依舊無法忘懷當初演唱會的感動」。（圖／＠topbeauty_lydia IG）

子瑜媽媽Lydia燕玲昨日在社群平台以「中英韓」三國語言發文表示，即使是短暫的相聚，也很高興所有來到高雄參加這次TWICE演唱會的親友，希望大家都有被好好地招待。同時她也坦言：「到現在依舊無法忘懷當初演唱會的感動」，並喊話邀請大家：「一起期待明年3月台北大巨蛋」。

廣告 廣告

貼文一出，瞬間引起國內外粉絲們感動直言，「期待明年大巨蛋～～攻蛋啦、滿滿的感動～真的還走不出世運！」、「能參與在其中真好，到現在還是覺得好幸福，高雄場黃金量極高」、「謝謝瑜媽 高雄場的演出真的很棒，期待台北場再見面」、「謝謝子瑜媽媽，辛苦您了，家長們團聚的畫面真美」。



更多FTNN新聞網報導

等了10年終於來了！TWICE演唱會即將登場 子瑜媽曝心聲：一路走來實在太不容易

子瑜出道10年首度在台開唱！TWICE分批抵高雄 粉絲擠爆小港機場迎接女神

來台後「想撕掉護照」！韓國網紅讚台灣不用看人臉色 網友回應兩極

