回應中俄繞飛！美B-52核轟炸機、日F-35匿蹤戰機聯演 展現反制決心

國際中心／程正邦報導

日本防衛省11日證實，美國出動2架具核武投射能力的B-52轟炸機與日本自衛隊的2架F-15戰機，在日本海上空進行聯合演訓。（圖／翻攝自X平台 @wangjupaian）

安全環境驟變：中俄軍機9日聯合行動 日本領空周邊緊張升級

東亞區域軍事緊張情勢再度升溫。就在中國與俄羅斯兩國的戰略轟炸機於本月9日共同飛越日本西部周邊空域之際，美國隨即於隔日（10日）與日本展開一場大規模的聯合空中軍事演習。此舉被視為華盛頓與東京針對中俄聯合行動，以及中國近日頻繁的軍事活動所發出的明確反制信號。

據日本防衛省統合幕僚監部（Joint Staff）於11日證實，此次演習旨在向國際社會展示日美兩國在維護「日本領空周邊安全」及「區域穩定」方面的堅定軍事合作。防衛省官員坦言，當前「圍繞我國的安全環境正變得更加嚴峻。」

美日雙方均已證實，兩架可攜帶核武的B-52H與日本航空自衛隊的 F-35、F-15 共同執行任務，畫面極具威懾意味。（圖／翻攝自X平台 @wangjupaian）

實兵演練：B-52偕F-35、F-15 在日韓間海域實施聯合飛行

這場展現日美同盟聯合空中力量的軍事演訓，動員了雙方的精銳戰機。據防衛省官員對美媒披露，共有2架美軍具核武投射能力的B-52轟炸機、3架日本航空自衛隊的F-35匿蹤戰機，以及3架F-15戰機參與了聯合飛行訓練。

演習地點選在日本西部領空附近，位於日本與南韓之間的海域上空，被認為具有極強的戰略縱深意義。防衛省統合幕僚監部雖否認此次演習是針對特定單一事件，但間接承認，中俄軍機9日的聯合轟炸機飛行，以及稍早前中國戰機以火控雷達鎖定日機事件，都是日本周邊安全環境不斷惡化的具體案例。

統合幕僚監部強調，日美盟友雙方藉此「再次確認防止任何片面以武力改變現狀企圖的強烈決心，以及自衛隊與美軍之間的待命態勢。」

參與飛行的 B-52H，隸屬美國路易斯安那州巴克斯代爾基地第 2 轟炸聯隊第 96 轟炸中隊「紅魔」。（圖／翻攝自X平台 @wangjupaian）

關係急轉直下：遼寧艦遭干擾、日相「台灣有事論」衝擊北京

事實上，日中兩國的軍事互動近期已進入高度緊張階段。此前僅在6日，日本戰機曾抵近干擾中國遼寧艦航母編隊的艦載機訓練，隨後遭到中國戰機以火控雷達鎖定，使東京與北京的軍事關係進一步惡化。

除了軍事對抗升級，兩國政治關係也因日本首相高市早苗的上台而急遽惡化。高市早苗於11月7日在眾議院接受質詢時發表的「台灣有事論」，被視為對北京敏感神經的強烈刺激，引發了中方嚴正抗議和強烈反彈。

對此，美國國務院一名未具名發言人向媒體強調，華盛頓與東京之間的同盟關係「堅定不移」，並表示近期的這些軍事事件「不利於地區和平與穩定」，暗示將持續透過聯合軍演等方式，展現維護區域秩序的決心。

