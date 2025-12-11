回應中俄聯合軍演 美B-52轟炸機與日機飛越日本海

（中央社東京11日綜合外電報導）日本防衛省表示，具備核打擊能力的美軍B-52轟炸機今天與日本戰鬥機一同飛越日本海（Sea of Japan），這是在中國和俄羅斯近日於日本、韓國周邊海空域展開聯合演訓後，日美進行的一次武力展示。

路透社報導，日本防衛省在聲明中說，日美雙方「重申堅決防止任何試圖以武力單方面改變現狀的企圖，並確認了日本自衛隊與美軍的待命態勢」。

此次行動中，2架美軍B-52戰略轟炸機與3架日本F-35匿蹤戰機以及3架F-15制空戰鬥機共同飛行。這是自中國上週開始在該區域進行軍事演習以來，美國首次體現其軍事存在。

這次美日武力展示緊隨中俄戰略轟炸機9日在東海和西太平洋的聯合飛行之後展開；在中俄聯合軍演之前，中國航艦遼寧號在沖繩附近海域進行軍演，其間日本出動戰機應對，並稱戰機遭到中國戰機雷達鎖定。

日本軍機遭中國戰機雷達鎖定事件引發華盛頓批評，美方稱此舉「不利於區域和平與穩定」，並重申對日本的盟友承諾「堅定不移」。

日本和韓國均駐有美軍，日本是美國在海外最大的軍事力量集中地，包括一個航艦打擊群和一支陸戰隊遠征部隊。

中國否認東京的指控，稱日本戰機在航艦附近飛行，危及其艦載機在日本南方的飛行行動。（編譯：嚴思祺）1141211