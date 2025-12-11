回應中俄軍機軍演 美B-52轟炸機偕日戰機飛越日本海

東京方面今天(11日)表示，美國具備核能力的轟炸機B-52和日本戰鬥機一起飛越了日本海(Sea of Japan)上空，這是一次武力展示。此前，中國和俄羅斯在日本和南韓週邊空域進行了聯合軍事演習。

日本防衛省今天發布新聞稿表示，日美兩國「重申了阻止任何單方面武力改變現狀的堅定決心，並確認了自衛隊和美軍的備戰狀態」。新聞稿並補充說，2架美國B-52戰略轟炸機10日與6架日本戰鬥機進行了列隊飛行。

這次演習之前，中國和俄羅斯戰略轟炸機9日在東海(East China Sea)和西太平洋進行聯合飛行，且中國航空母艦遼寧號的演習，促使日本戰機緊急升空，東京方面表示日本戰機遭到雷達照射。

南韓軍方表示，他們的戰鬥機9日也在中國和俄羅斯飛機進入其防空識別區時緊急升空。

區域緊張局勢加劇，是由於日本首相高市早苗(Sanae Takaichi)上個月關於「台灣有事」的發言引發了與北京的爭端。

中國聲稱對民主治理的台灣擁有主權，且不排除使用武力控制這座島嶼。台灣距離日本領土僅約100多公里，且周圍環繞著東京賴以生存的海上航道。