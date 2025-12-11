回應中俄！美核武轟炸機B-52飛越日本海 與日戰機聯合演訓

日本當局今（11）日透過聲明指出，日本與美國10日進行聯合飛行演訓。美軍2架可搭載核武的B-52戰略轟炸機與日本航空自衛隊戰機一同飛越日本海上空。此舉被視為在前一天中國大陸與俄羅斯於日韓周邊海空域進行聯合空中戰巡後，美日展現武力的行動。

圖為美軍B-52轟炸機資料照。（圖／翻攝美國空軍https://www.af.mil/）

根據《路透社》，日本防衛省表示，日美「重申阻止任何以武力單方面改變現狀的堅定決心，並確認自衛隊與美軍的戰備態勢」。2架美軍B-52戰略轟炸機與自衛隊3架F-35匿蹤戰鬥機和3架F-15制空戰鬥機編隊聯合飛行，為自北京上週在該區域開始軍事演習以來，美國首次展現其軍事存在。

中俄9日出動轟炸機，在東海、太平洋西部空域進行第10次聯合空中戰略巡航，大陸航母「遼寧號」近日也在沖繩周邊進行演訓，導致日本緊急升空戰機攔截，東京當局更指控日本戰機遭到中方雷達照射鎖定。

華府9日首度對此提出批評，稱「中國的行為不利於區域和平與穩定」，並重申美日同盟「堅定不移」。

南韓軍方表示，中俄軍機9日進入其防空識別區時，軍方緊急派遣戰鬥機升空。日本與南韓境內均駐有美軍部隊，日本更是美國在海外最大規模軍事力量的集結地，包括一個航母打擊群及海軍陸戰隊遠征部隊。

報導稱，日本首相高市早苗上月針對北京犯台的假設性情境的發言，引發與北京的爭端，區域緊張局勢隨之升高。

另外，台灣國防部10日發布消息稱，陸續偵獲大陸解放軍殲-16、轟-6K等各型主、輔戰機及無人機計8架次出海活動，逾越中線及其延伸線，進入台灣西南及東南空域，赴西太平洋從事「遠海長航」訓練。報導稱，解放軍機艦幾乎每天都在台海周邊活動，台政府指出這是北京持續對台施壓行動的一部分。

