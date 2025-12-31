回應中共圍台軍演！歐盟緊急發聲：台海和平攸關全球繁榮、擁直接利益

國際中心／記者彭光偉

正義使命-2025軍演。（圖／航港局提供）

中共解放軍無預警發動「正義使命-2025」圍台軍演，引發國際社會高度關注。歐盟對外事務部（EEAS）於當地時間 30 日緊急發布發言人聲明，除嚴正指出中共軍演危及國際和平，更罕見使用強烈措辭，強調維持台海現狀對歐盟來說是有「直接利益」（direct interest）的，反對任何以武力或脅迫方式單方面改變現狀。

歐盟對外事務部在聲明中首先指出，中國近期的軍事演習進一步升高了台海緊張局勢，並危及國際和平與穩定。

廣告 廣告

聲明強調，台海的和平與穩定，對於區域乃至全球的安全與繁榮具有「戰略重要性」（strategic importance）。歐盟重申，呼籲各方保持克制，避免任何可能進一步升溫局勢的行動，並主張爭端應透過兩岸對話來解決。

歐盟此次立場鮮明，聲明中明確表示：「強調維持台海現狀對歐盟來說是有「直接利益」（direct interest）的。」歐盟強調，反對任何單方面改變現狀的行為，特別是透過武力或脅迫的方式。

此次中共發動的軍演，已引起歐美各國高度警戒，歐盟此番表態也被視為對北京當局的強烈訊號，展現其維護印太區域穩定的決心。

更多三立新聞網報導

全方位鎖台！共軍實彈演習 歐盟、德法日罕見同步發聲嚴厲警告

「空拍101、顧立雄休假」皆認知作戰！國防部揭：中共軍演爭議訊息46則

川普開口了！談中共圍台軍演直言「不擔心」：我跟習近平關係很好

共軍起飛即鎖定！F-16狙擊手莢艙高清照曝 揭解放軍上將集體落馬內幕

