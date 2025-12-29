回應中共環島軍演 國防部發布影片「堅韌台灣 堅定守護」
〔記者黃靖媗／台北報導〕中國解放軍東部戰區今(29)日突襲式宣布，將針對台灣舉行名為「正義使命-2025」的環島軍演。我國國防部發言人臉書今日上午發布影片「堅韌台灣 堅定守護」，強調安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定。
國防部發言人臉書官方帳號指出，針對中共東部戰區宣布，在台海周邊進行實彈軍演，國防部依「國軍經常戰備時期突發狀況處置規定」派遣兵力應對，執行立即備戰操演。
國防部發言人表示，中共近期持續在臺灣周邊及印太區域，展開各類型軍事侵擾、假訊息認知操作等複合威脅，升高區域緊張，這種「窮兵黷武、倒果為因」的威脅，正是破壞區域和平的主因。
國防部發言人強調，國軍不會輕估敵人戰力、也絕不妄自菲薄，全體官兵將保持高度警覺、嚴陣以待。
國防部發言人也透過影片指出，「安全不能寄託於任何幻想，更不能交由他人決定，我們選擇為自己做好準備」，敵情威脅一直都在，台灣公民社會以互助與韌性鍛鑄力量，全民同心無懼恐嚇與威逼，忘戰必危、有備自強。
影片中也強調，中華民國持續向世界證明，堅定自我防衛決心，更是區域和平安全的重要關鍵，我們和民主夥伴同行，永續維護區域與國家的穩定及安全。
