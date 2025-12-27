回應中國艦船擴張 日本最新演習出動16架F-2掛載64枚反艦飛彈威懾

針對解放軍日前派遣「遼寧號」航母至日本週邊海域活動的行為，日本航空自衛隊於當地時間 9 日升空 16 架掛有 4 枚 ASM-2 反艦導彈的 F-2 戰機，對中國進行回應。圖為掛有 ASM-2 導彈的日本 F-2 戰機。 圖：翻攝自 @OSINTWarfare X 帳號

[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前發表「台灣有事」相關言論，引發北京當局強烈不滿，中日兩國間的衝突情緒也持續升溫。近期有外媒爆料稱，針對中國解放軍於本月初派遣「遼寧號」航母至日本週邊海域活動的行為，日本航空自衛隊舉行了大規模訓練飛行活動，至少 16 架掛著 4 枚 ASM-2 反艦導彈的 F-2 戰機在活動中起飛升空，模擬應對中國的武力威脅。

根據美國《海軍新聞》( Naval News )報導，日本航空自衛隊近期在築城基地舉辦訓練飛行活動，至少 16 架 F-2 戰機起飛升空，且每架均掛有 4 枚日本自主研發的「ASM-2」反艦導彈( 93 式空艦飛彈)。報導稱， ASM-2 採用成像紅外線( IIR )導引頭設計，並具備紅外線對抗( IRCCM )和目標識別能力，是一款射程超過 140 公里的反艦武器。

該報導指出， 16 架滿載 ASM-2 導彈起飛的 F-2 同時起飛對日本來說十分罕見，推測日本防衛省希望透過相關活動，威懾當時正在日本鄰近海域活動的解放軍「遼寧號」航母打擊群。該報導表示，12 月 6 日，「遼寧號」穿越宮古海峽進入太平洋後，立即朝向東北方向航行，並於 7 日被目擊繼續向九州以南海域推進，外界普遍認為解放軍相關行動是一次對日本方面的挑釁。

該報導認為，隨著解放軍的第三艘航空母艦「福建號」全面服役的日期不斷逼近，中國未來可能近一步加強東海、西太平洋地區的活動範圍，進而對日本造成更大規模的威脅。報導稱，為了應對中國擴張艦隊活動區域可能帶來的衝突，日本自衛隊目前正持續加強沖繩、西南諸島以及東海地區島嶼的防禦態勢，甚至準備在位於沖繩縣西南部的北大東島上部署一套移動式空中監視雷達系統，觀測解放軍的動向。

除了加強對中國軍事部署的感知能力外，日本也積極推動軍事設備的發展，其中就包含針對出雲級驅逐艦的輕型航母改裝計畫。報導稱，由於日本在太平洋地區僅有「硫磺島」一處具備支援日本航空自衛隊戰機起降的跑道，推測日本希望將出雲級驅逐艦改裝為輕型航母，填補該國位於太平洋地區的戰略空白。

該報導認為，即使日本政府陸續推動相關政策，準備應對中國威脅，日本方面仍須針對多個領域進行強化，其中就包含建造持續監控解放軍艦艇、戰機的雷達站。該報導強調，日本應該透過擴充 E-2D 預警機隊的方式，擴大地面雷達系統的覆蓋範圍，進一步提升對中國威脅的警戒。「日本航空自衛隊已經擁有足夠的成熟作戰經驗，採用 E-2D 這種具備短距離起降能力的預警機將是一個非常可行的選擇」。

