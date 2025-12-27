回應半導體S廊帶居住需求 高雄仁武區「福清安居」1220戶社宅動土

國家住都中心26日於高雄市仁武區舉行「福清安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。（圖片來源／ .國家住都中心）

國家住都中心26日於高雄市仁武區舉行「福清安居」社會住宅新建統包工程動土典禮。本案鄰近仁武產業園區，為中央於高雄市動土的第26處社宅，也是仁武區的第2處。1,220戶居住單元預計於2029年竣工，總工程經費約66億600萬元，由中央全額投資興建。

「福清安居」位於高雄市仁武區水管路三段近中正路口，屬「第92期市地重劃區」，鄰近仁武高中、仁武國小、仁武運動公園、後安壘球場，基地對面即為連鎖超市，周邊生活機能成熟。距國道10號仁武交流道也僅600公尺，交通便捷。

福清安居完工模擬圖。（圖片來源／ .國家住都中心）

「福清安居」建築規模為5棟地上14層、地下2層，將提供1,220戶居住單元。全區採通用設計，打造各族群皆可安心居住的無障礙環境。基地留設大面積綠化開放空間，包含中庭的文化展演廣場、南北側入口處的藝文廣場，及環狀的森活散步廊道，與沿街店鋪空間共同形塑街區新風貌。

在區位發展上，本案坐落於「南臺灣半導體S廊帶」中段樞紐，北側串聯楠梓產業園區（含台積電廠區），東側銜接仁武產業園區。「福清安居」完工後與鄰近的「仁武安居」合計將提供1,560戶社會住宅，為園區就業人口提供高品質、可負擔的租屋選擇，有助產業留才與地方發展，發揮社會住宅支撐產業與城市成長的重要功能。

「福清安居」社會住宅新建統包工程動土典禮由國家住宅及都市更新中心、專案管理廠商孫文郁建築師事務所，監造團隊蔡瑞益建築師事務所、台聯工程顧問股份有限公司，統包團隊德昌營造股份有限公司、德鎮盛工程股份有限公司、恩典聯合建築師事務所共同出席，祈求工程順利。

