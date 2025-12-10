回應台禁用小紅書 國台辦：DPP變「民禁擋」

大陸國台辦回應台禁用小紅書 稱DPP變「民禁擋」。（圖／TVBS）

台灣禁用小紅書事件引發兩岸政府強烈反應，大陸國台辦在例行記者會上抨擊民進黨政府此舉為「踐踏民主、妨害自由」，並指民進黨已變成「民禁擋」。內政部長劉世芳則堅持禁用小紅書完全依法行政，是依據「詐防條例」第42條對不合規、不合法、不落地的科技平台採取必要限制。同時，台媒詢問大陸是否會開放臉書、X等平台供大陸民眾免翻牆使用，國台辦回應「支持依法依規使用各類社交平台」。

針對台灣禁用小紅書一事，大陸國台辦發言人陳斌華嚴厲批評，認為此舉是蠻橫行徑，不僅踐踏民主、妨害自由，更粗暴剝奪台灣民眾特別是青年的知情權。陳斌華表示，民進黨已經成了名副其實、和老百姓作對的「民禁擋」。

對於小紅書母公司未在20天內回覆警政署關於檢測涉詐數量攀升問題，以及未回應海基會去函的情況，陳斌華解釋，這是由於民進黨不承認一中原則的九二共識，導致海協會與海基會的溝通機制早已停擺。

面對在野黨及對岸的質疑，內政部長劉世芳再次強調禁用小紅書是依法行政。劉世芳指出，依據「詐防條例」第42條，司法警察機關針對不合規、不合法、不落地的科技平台，有限制接取、禁止解析的必要。

當台灣以資安為由禁用小紅書時，大陸國台辦認為這是因為台灣當局內心的恐懼和不安。而當台媒追問大陸境內一般民眾必須翻牆才能使用臉書、X等平台的問題時，陳斌華回應，大陸支持在依法依規的情況下使用各類社交平台，並會始終堅持以人民為中心，依法嚴厲打擊電信、網路詐騙。

兩岸官方在保護民眾使用網路社交平台安全方面各有數據和說法，但可以確定的是，在檢驗成效之前，兩岸民眾獲取資訊的管道都受到了一定程度的限制。

