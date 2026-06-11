回應國台辦 沈伯洋自評天才小釣手

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（中央社記者劉建邦台北11日電）民進黨台北市長參選人沈伯洋今天被問及國台辦發言人對他的評論時回應，個人非常開心，可稱他是「天才小釣手」，並強調跟中國交流時，都會遇到所謂預設的政治前提。

沈伯洋下午接受聯訪，媒體問到，針對他日前稱不排斥赴中國交流且最想拜會城市是北京，中國大陸國台辦發言人張晗昨天在例行記者會表示，沈伯洋是清單在列台獨頑固分子，自抬身價，譁眾取寵，不值一評。

對此，沈伯洋表示，個人非常開心，大家可稱他是「天才小釣手」，如他提過應要舉辦「首都的論壇」，國台辦馬上演出如他先前所提何謂「有政治前提的交流」，可以看出現在跟中國交流就會有所謂預設的政治前提。

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沈伯洋表示，他提出首都交流，國台辦卻稱他是要分裂國家，要接受政治前提才能進行交流，但如台日交流小貓熊，完全不需要承認台灣是日本的一部分。有預設政治前提的交流，就是不對等且沒效率的交流。

沈伯洋說，他一直以來都在強調台北作為首都，應與世界其他城市多交流，如他提出舉辦「無限城」論壇的國際交流，是可以包含上海，北京，但雙城論壇卻未包含其他城市，如東京、巴黎、倫敦。他認為跟國際城市交流，才是台北身為首都的格局。

沈伯洋被問及是否會向高雄市長陳其邁請教城市治理經驗時表示，高雄市府在城市治理經驗非常值得參考，包含產業轉型、演唱會經濟、公部門建設等，將找時間請益。

媒體還問到，如何看待北市府近期針對他所提議題的回應。沈伯洋說，市府回應還是有些「問A答B」，但身為挑戰者和參選人，若對方想採取政治攻防這很自然。不過他提出是基層聲音及一般市民想表達狀況，若市府是這樣態度，恐讓市民對市府的感受不太好。（編輯：蕭博文）1150611