回應國教盟 教育部與衛福部共同成立青少年性教育平台

〔記者林曉雲／台北報導〕國教盟今日召開記者會呼籲政府重視性暴力犯罪被害人一半以上是未成年人，教育部今晚回應表示，教育部與衛福部共同成立「青少年性教育(性健康及性病防治)聯繫平台」，定期召開跨部會會議，盤點及整合相關資源，並建置匿名諮詢服務，以提供青少年安全求助管道，強化整體預防教育與衛教宣導。

國教盟呼籲教育部增加性教育課時數，讓學生能在課堂中習得實用的情境應對能力，也希望全面更新教材，納入「身體自主、同意文化、數位界線」等預防教育，另也呼籲能建立兒少友善求助平台，串聯跨部會通報與處遇機制，提供兒少在面臨「性暴力」該如何保護自己。

教育部說明，依「性別平等教育法」規定，學校除應將性別平等教育融入課程外，國中小學每學期應實施至少4小時性別平等教育相關課程或活動，課程內容應涵蓋情感教育、性教育、性侵害及性霸凌防治教育等，以提升學生之性別平等意識。另依「學校衛生法」規定，各級學校應加強辦理健康促進及建立健康生活行為等活動，包括性教育之推動。

此外，教育部表示，現行國民基本教育課程綱要，健康與體育領域之學習內容，國小階段包括身體隱私與身體界限及其危害求助方法，國中階段包括身體自主權維護的立場表達與行動，以及交友約會安全策略，高級中等學校階段包括性騷擾及性侵害議題之關懷、倡議與行動策略，協助學生具備身體自主與建立自我保護概念。

教育部說明，國教署會持續推動「校園性教育(含性傳染病防治)計畫」，分別針對不同學習階段發展教學資源，並透過「家長性教育專題演講」、健康促進學校師資研習、跨領域教學活動設計等方式，強化師長的教學知能；每年亦透過「友善校園學生事務與輔導工作計畫」補助地方政府辦理研討會與宣導活動，由輔導團協助教師增能與教學示例研發，國教署性別平等教育資源中心並設置「數位／網路性別暴力專區」，提供教案、教材包與宣導素材，供教師教學運用。

