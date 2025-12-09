回應國會助理工會陳情！ 韓國瑜：尊重立委提案、會充分轉達

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

國民黨立委陳玉珍近日提案修法，將本來直接發給助理的費用改為「立委統籌運用」且「免檢據核銷」，遭質疑是立委自肥條款，引發包括助理工會在內的各界不滿，助理工會今日更發文向立法院長韓國瑜陳情，並準備週五聚集抗議。立法院長韓國瑜在接到陳情後回應表示，立法院尊重每位立委提案權，會將工會提出的擔心訴求充分轉達給提案委員與黨團審慎考量。

立法院長韓國瑜。（圖／資料照）

韓國瑜表示，立法院國會助理工會提出，針對近期立法院組織法等修正案的提出與審議，提出許多擔心或不同角度的看法，相關陳情他都收到了、也充分理解。

韓國瑜說，立法院尊重每一位委員的提案權，對於每位委員修法提案的原由、內容與所希望傳達的訴求，立法院都抱持尊重，讓法案在議事秩序下被討論。工會提出相關的擔心與訴求，一定充分的轉達給提案委員與黨團審慎考量。

韓國瑜強調，國會助理是國會組成非常重要的一環、是國會運作不可或缺的重要夥伴，更是我們立法院的家人。身為立法院長，他始終秉持照顧好立法院全體職員工的責任精神，同樣全力捍衛國會助理的權益、盡力溝通，更會提醒每一個黨團，任何修法都不該侵害損及國會助理的工作權益，包括工作權、福利待遇及各項法定必要保障等。

韓國瑜表示，誠摯感謝每位國會助理同仁的付出，默默協助委員蒐集資料、溝通民意、支撐議事運作，讓每一項法案、質詢以及民眾的聲音，能在國會裡被看見、被理解、被落實，讓台灣的民主治理更加成熟、穩健推進。



