回應國籍法爭議 賴總統探訪中配老闆：認同台灣就是國家的主人

日前立法院在野黨提出國籍法修正草案，引發關注，賴清德總統今天(13日)於YouTube頻道上線最新影片，內容是他拜訪已經在台灣深耕20多年的中配老闆郭明華，他說，台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人。#請聽記者楊文君的採訪報導#

立法院在野黨提出國籍法修正草案，引發社會高度關注，賴清德總統今天在臉書發文表示，台灣是民主多元、自由開放的國家，任何人不管哪一個族群、來自何方，只要認同台灣，都是這個國家的主人，並列舉來自烏克蘭的瑞莎、韓國的金針菇、中國福建的邱巧珠等新住民，表達對熱愛台灣的新住民的感激與歡迎。

同時，賴總統YouTube頻道13日也上線最新影片，影片中總統前往位於台北市中山區「開封包公府私房麵館」，拜訪靠著家鄉私房麵養大三個孩子、撐起一家四口的中配老闆郭明華，並大啖店裡招牌「包公私房麵」與老闆親手滷製的小吃。

賴總統說久聞包公麵大名，稱讚郭明華的麵店非常精緻。同時，郭明華也將賴總統在副總統任內參加活動的照片掛在店內，並說賴總統是「偶像」。賴總統品嘗了滷海帶、番茄雞蛋麵，直說清爽好吃。

郭明華表示，她嫁過來後感受到台灣真的很有愛。賴總統回應，「因為你認同台灣，在台灣打拼，你就是這個國家的主人。」

郭明華表示，看著總統吃得津津有味，內心感到十分欣慰，認為台灣是他生兒育女、做阿嬤的地方，「這裡更是她的家」。她說：『(原音)我一個外籍過來，但我真的感受到這邊很有愛。(總統：因為你認同台灣，在台灣打拼，你就是這個國家的主人。)我就說中國大陸是我父母生我、養我的地方，嫁來台灣，我在這邊生兒育女、做阿嬤，子孫萬代都在這裡，這裡更是我的家。』

賴清德總統今天(13日)於YouTube頻道上線最新影片，內容是他拜訪已經在台灣深耕20多年，開設家鄉包公麵的中配老闆郭明華，郭明華引領總統看賴總統在副總統任內光臨照片。(總統府提供)

中配老闆郭明華來自河南開封，二十多年前從河南嫁來台灣，用一碗家鄉包公麵的好滋味，拉拔三個孩子、撐起一家四口。在鄰居眼中，郭明華就像現代版台灣阿信，不屈不撓的堅毅精神感動許多人，鄰居都稱他「雙連阿信」。

郭明華回憶當年來到台灣，一路打拚，從大同區起家至今，孩子也紛紛成家，至今已經有一個兩歲多的孫女，總統欣慰表示苦盡甘來，郭明華則說「有愛的政府才讓她好命」。

郭明華的媳婦來自馬來西亞，和郭明華兒子一起開了間日本料理店，郭明華笑稱「一個家好幾個戶籍」，總統聽聞直呼非常特別，他說台灣就是多元文化，而且台灣愛心滿天下，歡迎來自各地方的人，來台灣生活、就業、打拚，台灣社會很歡迎。(編輯：陳文蔚)