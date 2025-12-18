回應在野提彈劾 卓榮泰：盼在憲政體制下談出一條國家應走的道路

行政院長卓榮泰回應在野立委提彈劾。翻攝畫面



針對行政院長卓榮泰不副署《財政收支劃分法》修正案，立法院司法法制委員會今（12/18）在藍白聯手下通過移請監察院彈劾卓榮泰。卓榮泰下午受訪強調，沒有人可以獨裁，如果可以在中華民國憲政體制下好好談，總會談出一條國家應該走的正常道路。

民眾黨立委黃國昌與國民黨立委羅智強、王鴻薇今天立法院司法法制委員會提出譴責案，並移請監察院彈劾卓榮泰，獲表決通過。監察院對此表示，公務人員部分皆依監察法規定辦理，如收到陳情，皆依程序處理。

廣告 廣告

卓榮泰下午受訪指出，行政院引用《憲法》37條，啟動憲政權力的目的，就是希望所有的議題回到憲政體制下來談，今天證明兩件事，一是雖然政院年初時預算遭大幅凍結與刪減，但沒有向大法官會議一樣，整個失去功能，還能維持憲政機關運作的必要性。

卓榮泰說，第二，沒有人可以獨裁，憲政體制下很多機制都可以應用，他也願意面對，卓榮泰喊話，最重要的是，如果從此大家都可以在中華民國憲法的體制裡面好好來運用，好好的來談，總會談出一條在憲政體制之下國家應該走的正常道路。

更多太報報導

香港多名前囚犯揭獄中非人待遇 任意毆打、逾40°C高溫、蟑螂在身上爬

「鹹豬手」的反擊！前懲戒法院院長被認證「性騷擾」 李伯道怒告司法院踢鐵板