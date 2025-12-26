回應地方關切 台電說明日月潭清淤排砂作業 兼顧水質、生態與電力韌性

▲日月潭水力排砂作業。（圖／台電大觀發電廠提供）

【互傳媒／記者 蘇彩娥／南投 報導】針對南投縣水里鄉居民關注日月潭水庫清淤排沙作業一事，身為水庫管理單位的台電於26日表示，日月潭水庫自啟用至今已逾90年，長期受集水區泥砂淤積影響，目前淤積率接近2成。為維持水庫正常運轉並確保水力發電效能，台電自2020年起推動「水力發電排砂計畫」，透過兼顧發電與清淤的方式，逐步改善水庫淤積問題。

台電指出，該計畫推動初期即與地方持續溝通，並依地方意見調整作業方式，陸續新設抽泥平台、潭底輸泥管線等相關設施。今年正式啟動排砂作業後，皆依既定規範進行，作業期間水質亦同步接受監測，結果均符合相關水質標準。後續台電也將配合南投縣政府環保局進行各項檢測，並持續與地方保持密切溝通，確保資訊公開透明。

台電進一步說明，日月潭水力發電排砂作業係透過抽取水庫底部淤積泥砂，於夜間以低濃度方式混合潭水進行排放，並結合水力發電運轉機制，讓泥砂隨放流水帶離水庫。整個作業流程皆由第三方專業單位進行監測，確認水質與周邊生態維持穩定狀態，排放完成後亦會再放水帶走殘留泥砂，盡力將對環境的影響降至最低。

台電強調，近3年來已多次針對水力發電排砂計畫舉辦地方說明會，並拜訪水里鄉民代表會，說明實際效益與監測成果。未來也將持續提供客觀數據，強化與地方的溝通說明，期盼透過充分資訊交流，減低民眾疑慮，凝聚共識。

事實上，除了外界熟知的颱風期間搶修任務，台電在平時亦肩負大量不為人知的設備維護與點檢工作。相關人員表示，電力穩定並非僅在災害發生時才需守護，更多關鍵工作反而是在「沒有災害的日子」默默進行。

近期台電執行的年度設備歲修作業，即是守護電力韌性的日常縮影。此次歲修動員近百人次，一整天作業涵蓋11條供電線路、93處重要設備，並導入極低頻檢測、散逸因子分析等先進技術，不僅進行例行檢修，更著重於預防性診斷與系統全面強化，及早發現潛在風險。

台電指出，這類歲修作業並非臨時搶修，而是長期、有計畫的電力守護工程，目的在於提前排除可能影響供電穩定的隱憂，確保產業與民生用電安全無虞。透過日常細緻的檢測與維護，才能在極端氣候或突發狀況來臨時，展現更高的電力韌性。

台電表示，無論是在風雨交加的颱風夜，或是在晴朗平凡的日子，第一線人員始終堅守崗位，默默為社會撐起穩定的電力後盾。未來也將持續在環境保護、地方溝通與電力穩定之間取得平衡，讓社會各界更了解台電在能源管理與公共責任上的努力與堅持。