回應家屬！24歲警為蕭美琴執勤被撞命危 礁溪分局說明「休假改特勤班」原因

礁溪分局林姓員警執行副總統蕭美琴車隊的號誌控管勤務時，遭一輛廂型車撞擊重傷，警方回應為何他原本休假被改為執勤。讀者提供



宜蘭縣礁溪一名24歲林姓員警昨原本排休，因支援副總統蕭美琴車隊交管勤務遭車輛撞擊重傷。礁溪分局今天（12/6）召開記者會說明，遇重大、重要勤務會依警力需求調整人力，絕不會影響同仁休假權益，後續全力協助辦理相關權益事宜。

林姓警員5日於頭城鎮青雲路二段執行交崗勤務，18時24分於號誌燈箱控燈時，突遭廂型車偏移直接衝撞，造成右大腿開放性骨折、腹部大面積開放傷口，緊急送陽交大附醫治療，狀況穩定後，送往台北榮民總醫院接續醫治。

廣告 廣告

針對家屬質疑警員休假，卻被召回上班一事，礁溪警分局長黃靖堯表示，前幾天接獲通知副總統要前往礁溪、頭城視察，因此調度警力，包括林員在內有部分休假人員改為上班；分局警力共190人，遇重大、重要勤務，皆會依警力需求彈性調整人力配置，昨有副總統特勤，還有礁溪溫泉季等大型活動，警力需求大，因此調整勤務。

黃靖堯表示，勤務調整後，2年內都可補休，絕不會影響同仁休假權益。對於林員發生事故，黃坦言這是「我們最不想看見的」，現在最重要的是讓同仁安心養傷、順利康復，分局會盡力提供家屬協助。

更多太報報導

新莊BMW離奇暴衝！駕駛失去生命跡象 2人遭波及受傷

這姓氏你聽過嗎？全台姓「八」、「丙」僅1人 「令狐」跟戰國時代地名有關

楓葉姐姐不妙？抖音傳明年起禁止「過度美顏」 違者恐遭封殺