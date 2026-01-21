回應川普威脅！稱美企圖削弱歐洲 馬克宏：走向沒有法治的世界

法國總統馬克宏表示，他並不打算與美國總統川普進行對話。(AP)

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指責美國日益激烈的競爭意在削弱歐洲，並表示不打算在世界經濟論壇（WEF）與美國總統川普進行對話。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）於當地時間20日，在世界經濟論壇（WEF）發表演說，他指出，美國就貿易協議與歐洲競爭，意在削弱歐洲、使其屈服，並將歐洲置於附屬地位，更無止境新增關稅，成為對抗領土主權的籌碼，「復甦的帝國主義野心，我們正走向一個沒有法治的世界」。

馬克宏（Emmanuel Macron）強調，法國與歐洲重視主權、獨立性，歐盟不應屈服於強權為上的法則，「我們確實需要更多成長，需要世界更穩定，但我們偏好尊重勝於霸凌，偏好科學勝於陰謀論，也偏好法治勝於暴行」。他希望與歐洲聯盟執行委員會共同為「歐洲優先」打好基礎，當歐洲不受尊重時，也應採取強力措施，例如歐盟的「反脅迫工具」。

針對法國參與格陵蘭島的演習，馬克宏（Emmanuel Macron）說明，法國與歐盟正強化主權與自主性，同時捍衛有效的多邊主義，歐洲應加強保護措施、簡化監管和促進投資。同時，他也呼籲，因應中國競爭力崛起，歐盟應提升投資力道，尤其在人工智慧（AI）、量子技術、綠色科技、國防及安全領域等創新方面。

另外，美國總統川普預計將於當地時間21日，在世界經濟論壇（WEF）發表演說，馬克宏（Emmanuel Macron）表示，他並不打算與川普進行對話。





