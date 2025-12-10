回應川普批評 澤倫斯基：若保障投票安全 準備舉行選舉

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)9日表示，如果能夠保障這個飽受戰爭蹂躪國家的選舉安全，他準備舉行新選舉。

澤倫斯基的發言是回應美國總統川普(Donald Trump)指控基輔「利用戰爭」來迴避選舉。在俄羅斯2022年2月入侵俄羅斯、烏克蘭實施戒嚴後，烏克蘭延後舉行大選。

澤倫斯基在一場線上記者會上告訴記者：「我準備好舉行選舉。」

澤倫斯基補充說，他將要求國會議員準備「關於在戒嚴期間修改立法基礎和選舉法的可能性的提案」。

廣告 廣告

但澤倫斯基說，舉行投票必須先確保安全，並要求美國協助保障安全。

澤倫斯基說：「我現在公開請求美國協助我，可能與歐洲同仁一起保障安全舉行選舉。」

烏克蘭的戒嚴令在2022年2月24日生效，當時俄羅斯對烏克蘭發動全面入侵。戒嚴令也禁止在戰爭期間舉行選舉。

烏克蘭各大城市幾乎每天遭到俄羅斯無人機與飛彈轟炸，同時有數十萬烏克蘭人在前線作戰。

澤倫斯基也說，美國最初提出的結束戰爭計畫，已經被拆分成3份文件，一項20點框架協議，以及另外2份獨立文件，一份是關於安全保障，另一份是關於烏克蘭戰後重建。

澤倫斯基指出：「確實有3份。我們正在與美國人討論它們，並已經開始與歐洲人討論」，他並補充說希望在11日把新版本的計畫提交給美國。

澤倫斯基也說，美國和其他一些北大西洋公約組織(NATO)國家不把烏克蘭視為北約盟國。

澤倫斯基告訴記者：「我們是現實主義者，我真的想進入北約。我認為這是公平的。但坦白說，我們很清楚目前美國和其他一些國家，都不認為烏克蘭應該加入北約。」(編輯:王志心)