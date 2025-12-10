回應川普施壓？墨西哥眾議院通過提案 對中國徵收高額關稅

墨西哥眾議院今天(10日)以281票贊成、24票反對，通過調高對中國及其他亞洲國家商品的關稅。部分分析人士認為，墨西哥政府這項舉措是為了回應美國總統川普(Donald Trump)的施壓，北京對此表示強烈反對。

法新社報導，這項提案由墨西哥總統薛恩鮑姆(Claudia Sheinbaum)政府推動，旨在針對未與墨西哥簽署貿易協定的亞洲國家提高關稅，涵蓋汽車、紡織品、服裝、塑膠、電器等產品，其中中國受到的影響最為顯著。

根據該提案，大部分進口商品將被徵收20%或35%關稅，另有少數商品的稅率高達50%。

薛恩鮑姆政府表示，提高關稅將有助於減少依賴進口、強化國內市場發展。不過有反對人士擔憂，此舉可能導致國內物價上漲。

部分分析人士則認為，政府的舉措是為了回應川普的施壓，表達在美中貿易戰中站在美國一方。

這項提案接下來將送往參議院表決。北京此前已表示，反對在他人脅迫下以各種名目對中國設限，並敦促墨西哥「仔細考慮」其行為。(編輯 : 廖奕婷)