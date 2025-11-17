回應川普第二任期首次對台軍售 中國國防部：引火燒身

中國軍方回應美國對台軍售。路透社



美國川普政府上週四（11/13）宣布一項金額上百億台幣的對台軍售項目，這也是美國總統川普第二任期以來的第一筆對台軍售。中國國防部昨晚（11/17）發聲明表示「強烈不滿、堅決反對」，並警告「以武助獨只會引火燒身」。

中國國防部發言人張曉剛昨日晚間以答記者問形式，回應美國政府的最新對台軍售。張曉剛聲稱，美國對台軍售「嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報，粗暴干涉中國內政」，並對此表達「強烈不滿、堅決反對，已向美方提出嚴正交涉」。

聲明中同時強調，「以武助獨只會引火焚身，以台制華不會得逞。我們敦促美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展」。

美國國防安全合作署（DSCA）上週四晚間發布聲明表示，美國國務院同意一項最新對台軍售案，包括提供F-16、C-130及經國號（IDF）戰機等零件耗材以及維修服務，預計價值金額達3.3億美元（約102.7億元台幣）。

美國國防部在聲明中同時強調，此軍售案「符合美國法律及政策」且符合「美國國家、經濟和安全利益」。

中國外交部當天立刻在例行記者會上表達強烈不滿，稱此「嚴重違反一個中國原則」。

