回應川普高關稅施壓？加拿大不當「美國第51州」，調降中製電動車關稅、重啟經貿合作

在美中貿易角力持續升溫之際，加拿大選擇不跟華府同行。現任總理卡尼（Mark Carney）在訪問北京後，16日對外宣布，渥太華已同意下調、目前針對中國製電動車高達100%的進口關稅，以此換取北京降低對加拿大農產品的進口稅率，象徵中加關係即將出現關鍵轉折。

《美聯社》報導指出，卡尼強調、他與北京高層就關稅達成共識。未來中國出口至加拿大的電動車，初期將設有每年4.9萬輛上限，但會在五年內逐步提高至7 萬輛。作為交換條件，中國也會把加拿大油菜籽進口關稅，從原本84%大幅下調至15%。油菜籽是加拿大最重要的出口農產品，此舉等同有望重新打開中國市場大門。透過大幅調降關稅，未來五年內、中國製電動車在加拿大售價將來到3.5萬加幣（約新台幣79.6萬元），讓當地居民能享有比其他廠牌更經濟實惠的選擇。

廣告 廣告

在北京先後會見多名黨政高層的卡尼，形容自己此次訪中，具有歷史意義且成果豐碩，並強調加拿大、必須在全球局勢劇烈變動下，尋找「與自身利益更一致」的合作夥伴。而在他的規劃下，除了第一步互相調降關稅，未來中加兩國還會在農業、能源與金融領域深化合作。

外界分析普遍認為，渥太華此次政策大轉向，與美國總統川普（Donald Trump）推動的「美國優先」貿易政策密切相關。華府強行實施高關稅措施，同時衝擊加拿大與中國雙邊經濟。而不願成為川普口中，美國第51州的加拿大，如今藉由中國之手給出反彈和答覆。

2025年4月23日，比亞迪海獅06 DM-i車型在上海車展亮相。（美聯社）

有趣的是，在前總理杜魯道（Justin Trudeau）任內，加拿大曾全面跟進美國，針對中國製電動車徵收高達100%關稅，並同時對其出產的鋼鋁，追加課徵25%附加關稅，一度引發北京強烈抗議。中國隨後啟動反制，對加拿大油菜油、油菜粕祭出100%關稅，並對來自北國的豬肉與海鮮，加徵25%關稅；甚至在2025年、更一口調高油菜籽75.8%關稅，幾乎等同將整個產業拒於門外。

結束中國「破冰之旅」行程，卡尼接下來準備出發前往瑞士，出席世界經濟論壇（WEF），持續為加拿大尋求更多元的貿易與投資布局。

更多風傳媒報導

