回應川普「風機輸家」說 歐洲10國合作推動北海300GW離岸風電

美國總統川普強力阻撓風電開發，英、德、法等十國卻決議加強合作，要以每年新增15GW裝置容量的速度在北海大力建置離岸風電，打造「全球最大的潔淨能源庫」。不僅如此，歐洲還打算加強跨國電纜，讓離岸風電能在各國互通，提高能源安全，擺脫油氣價格大起大落的「雲霄飛車」。

打造全球最大的潔淨能源庫

第3屆北海峰會（North Sea Summit）1月26日在德國漢堡舉行，德國、法國、英國、丹麥、荷蘭、比利時、盧森堡、愛爾蘭、挪威與冰島共10國簽下《漢堡宣言》（Hamburg Declaration），要將北海打造為全球最大的能源樞紐。

廣告 廣告

根據能源媒體《CLEW》與英國《衛報》，會中決議以每年新增15GW裝置容量的速度建置離岸風場，目標是2050年，總容量達300GW，其中的100GW來自高效的跨境合作計畫。十國共計會在2031年至2040年間投入1兆歐元（約新台幣37.5兆元）資金。

德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）表示，他希望北海成為「全球最大的潔淨能源庫」（largest reservoir of clean energy worldwide）。

加強跨國電纜 歐洲電力互通

新協議的一大重點是跨國海底電網。歐洲的電網早已透過海底電纜相互連結，光是英國就有10條跨國電纜。不過，過去的離岸風場大多藉單一條電纜將電力送到陸地，新協議則開始規劃「混合型離岸計畫」（hybrid offshore project）。

「混合型離岸風電」是指離岸風電可透過跨國電纜輸出，例如英國的離岸風場可同時連接英國與其它國家，如此一來，風電商就可以依市場價格決定出口到最有利的國家，也有助提高跨境輸電的效率。根據《衛報》，電網營運商計畫在2027年前找出約20GW具經濟可行性的跨國計畫，並於2030年起開始建置。

《BBC》報導，英國國家電網公司（National Grid）樂見各種跨國電纜的應用。國家電網解釋，英國與歐洲國家的時區不同，當別國的用電離峰時段有過多電力時，電價會變便宜，此時輸入這些電力，可減低電價。反過來說，當英國離岸風電發電太多而導致電網壅塞時，電網公司須限制風場發電並支付補償金，此時若跨國輸出離岸風電，就不用限制發電。

不過，這並非對所有國家都有好處，挪威民眾就擔憂過多電力輸到國外，可能導致國內供應變少，推升電價。

用行動回應川普「風機輸家」論

上屆的北海峰會在2022年召開，當時就曾立下離岸風電300GW的總目標。但之後數年，風電產業遇上逆風，融資不穩、供應鏈瓶頸與成本上升等問題，導致不少國家的風電標案流標。如今，烏克蘭問題未解，川普強奪格陵蘭的野心高漲，讓歐洲更重視能源自主。

去年，歐盟整體電力結構中，太陽能與風電合計占比達30%，首度超越化石燃料。相較之下，川普不僅在美國大力阻撓離岸風電，還在1月的世界經濟論壇（WEF）上唱衰歐洲的風電政策。

他說「歐洲到處都是風機，這些都是輸家。我注意到：一個國家風機越多，就賠越多錢，經濟狀況也越糟。」

歐洲此刻再提北海協議，風電產業士氣大振，超過100家的企業簽署產業聯合聲明，承諾會降低成本並創造9.1萬個工作機會。

英國剛在1月完成歐洲史上最大規模、容量達8.4GW的離岸風電招標案。英國能源大臣米勒班（Ed Miliband）表示，漢堡宣言是對唱衰者、離岸風電質疑者最有力的回答。