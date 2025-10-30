回應川習會 總統府發言人、卓榮泰發聲了

川普30日結束與習近平會談後，給川習會打了「12分」高分，稱此次會晤是「巨大成功」。（美聯社）

美國總統川普與大陸國家主席習近平30日上午在韓國釜山舉行川習會，雙方互動牽動美中台關係。對此，行政院長卓榮泰表示，「我們努力也請國人一起，把台灣顧好守好，世界就會更珍惜台灣的重要，大家努力」。

總統府發言人郭雅慧今晚則在國家氣候變遷對策委員會後記者會中表示，對於美中領袖的會談，我們一直都有持續在關注當中，我們的立場是，非常樂見任何有助於確保區域安全穩定現狀，也很樂見像這樣能夠降低各種單一行為對於區域所帶來衝擊，持續做一些降低風險的努力，「這些我們都很樂見中美領袖有這樣的交流跟溝通」。

她說，一如過去所說的，台灣會跟美方持續來保持密切的聯繫，我們彼此的溝通都是很順暢的，未來也會持續跟美國合作，共同致力來維護區域、尤其是印太和台海的區域安全穩定繁榮，我們會朝這個目標，也會維持過去的溝通，朝這個方向持續努力。

