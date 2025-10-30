回應川習會 總統府：樂見中美領袖交流溝通 持續與美保持聯繫
美國總統川普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今（30）日上午在韓國釜山舉行「川習會」，總統府發言人郭雅慧晚間回應強調，對於美中領袖會談，我方一直都有密切關注，樂見任何有助於確保區域安全穩定的交流與溝通，將持續與美保持聯繫。
郭雅慧表示，對於美中會談一直都有持續關注，我們立場是，非常樂見任何有助於確保區域安全穩定的現狀，也樂見能夠對各種單邊行為對於區域衝擊所做降低風險的努力，樂見中美領袖有這樣的交流跟溝通。
郭雅慧指出，台灣會跟美方持續保持密切聯繫，彼此的溝通都很順暢，未來會持續跟美國合作，共同致力維護印太與台海的區域安全穩定繁榮，朝這個方向持續努力。
