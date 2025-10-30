回應川習會 陸：稀土管制、港口費「暫停一年」

川習會結束後，雙方釋出善意，美國宣布對大陸商品加徵的24%對等關稅，將繼續暫停一年，並暫停實施對大陸海事、物流和造船業的301調查措施，對此大陸商務部也宣布，稀土管制和港口費措施暫停一年。不過或許是會議結論不如預期，今天(30日)川習會過後，股市賣壓出籠，台股、大陸A股和港股都尾盤下殺，全軍覆沒。

港媒分析，大陸官方正式宣布習近平出訪的說法，是「經中美雙方商定」，而非「誰邀請誰」，背後要強調的，就是平等會晤的象徵意涵。（圖／大陸央視）

中美元首睽違六年再度會晤，港媒 TVB 前進南韓釜山觀察發現，釜山機場已提升保安警戒級別，周邊維安也同步加強。TVB 分析，當地商界對這次「川習會」格外關注，特別是在中美貿易戰爆發後，中小型商家首當其衝、影響最大。

釜山跨境電商負責人 肖娟：「‘休戰’延長，對我們這些中小商家來說，首先不用再擔心不穩定因素。」

這位在釜山經營跨境電商的業者，專門將南韓護膚品與沐浴用品銷往美國。她表示，自從美國取消小額包裹免稅後，產品售價被迫上漲近兩成，美國市場幾乎全軍覆沒。

釜山跨境電商負責人 肖娟：「中美友好的話，南韓的商家也能安心，將貨品賣到中國或美國。」

國際專家評論指出，這次川習會中，中國大陸給足美國面子，會前就先宣布恢復採購美國黃豆。大陸國家主席習近平也肯定川普在推動加薩與柬泰停火方面的貢獻。

不過，美方至今仍未對恢復晶片供應給中國作出具體承諾，僅宣布調降吩坦尼關稅至百分之十。

中國人民大學國際事務研究所所長 王義桅：「川普已經有點黔驢技窮，老是威脅百分之多少、一會兒百分之百，這已經不太管用了。」

中美交手牽動全球資本市場。川習會當天，大陸A股盤中氣氛觀望，平盤震盪；直到會談結束、未見具體結論，失望賣壓湧現，A股與港股收盤全線下挫。

上海東亞研究所副所長 包承柯：「中美關係特別在兩國領導人引領下，會有一個較好的穩定發展期，也可能在台灣問題上，做出一些新的認識與安排。」

港媒《香港01》分析指出，川習會地點從 APEC 主辦城市慶州移到釜山，象徵這場會晤並非國際會議的「附屬品」。此外，大陸官方正式宣布習近平出訪的說法，是「經中美雙方商定」，而非「誰邀請誰」，背後要強調的，就是平等會晤的象徵意涵。

