回應川習通話 總統府：樂見有助確保區域安全的努力

中國國家主席習近平24號晚間與美國總統川普通話，事後中國官媒《新華社》聲稱，習近平在通話中表達「台灣回歸中國，是戰後國際秩序重要組成部分」，美方在談及雙方對話內容時卻隻字未提台灣。對此，總統府今（25）日表示，對於美中領袖對話，政府立場一如既往，對於任何有助於確保區域安全穩定現狀，一向支持樂見、正面看待。

總統府發言人郭雅慧表示，注意到相關通話內容，我國政府立場一向明確，有助於管理中國在區域所帶來的單邊風險，一向正面看待，同時我國持續跟美方保持緊密聯繫，共同致力於區域的安全與穩定。

郭雅慧指出，無論是二戰時期的文件，包括開羅宣言、波茨坦公告和舊金山和約，或是後續聯合國相關決議，都無涉決定台灣的政治地位，中方的不實敘事，無法改變中華民國和中華人民共和國互不隸屬的事實。

郭雅慧表示，台灣作為國際社會負責任的一份子，會持續和各方合作、維護穩定現狀，一起確保台海的和平、穩定與繁榮。

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

