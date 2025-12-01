回應工商界期待儘速返核 經長龔明鑫鬆口核三最快2028年重啟

經濟部長龔明鑫鬆口，若「一切順利」，核三廠可望在2028年重啟。吳馥馨攝



經濟部長龔明鑫今（1）日鬆口，若台電的「自主安全檢查」及「再運轉計畫」做得越紮實、越徹底，核安會的審查也「一切順利」，核三廠可望在2028年重啟；反之，國外管制機關重啟核電的審查也有長達5年、6年之久的。

龔明鑫今天下午與產業公協會進行上任後第二場交流會議；龔明鑫會後受訪時表示，「若一切順利」，核三廠可望在2028年重啟。

經濟部上周五（11/28）正式核定核二、核三再正式進入重啟程序；經濟部國營司表示，台電公司將在明年3月向核安全提再運轉計畫。核三廠的自主安全檢查須經過同儕審查並獲得原廠協助，預計需約1.5年至2年，但核二廠反應爐內已使用之核燃料尚待移出，期程將比核三廠較長。

國民黨立委賴士葆今天上午在立法院經濟委員會質詢時詢問龔明鑫，是否核三廠自主安全檢查1.5年，核安會審查再1.5年，是否最快在2028年底重啟；但龔明鑫當時沒有明確回應，只表示會尊重核安會審查時間。

工商協進會理事長吳東亮今天下午出席龔明鑫交流座談會，吳東亮會後受訪時轉述，能源選擇方向經已改變，因此他代表工商界表達「儘快重啟」的期待，因為算力即國力、電力即算力，他特別在會中「拜託」，盼重啟時間能夠縮短。

工商協進會理事長吳東亮向經濟部表達，算力即國力，電力即算力，希望核電儘速重啟。吳馥馨攝

稍後媒體在聯訪時詢問龔明鑫，核三「自主安全審查」最快1.5年，而國際慣例核能管制機關審查時間大概也是1.5年，是否代表2028年核三就能重啟？

龔明鑫鬆口，「若一切順利的話」，確實管制機關審查時間只要1.5年，但也有長達5年、6年，甚至更長。他希望台電自主安全檢查能夠做得越紮實、越徹底，核安會的檢查就會更加速；但如果台電做得不夠紮實、不夠徹底，核安會也會從頭要求重新改善，時間就會拖更久。

而他也相信台電核三自我安全檢查會做得很紮實，會做到安全第一；若一切順利，就能在2028年重啟。

