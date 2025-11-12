回應巨大案！勞動部：研議「強迫勞動風險指引」全面檢討企業勞動條件與保障
美國海關暨邊境保護局（CBP）月前以勞權問題為由，對我國自行車龍頭巨大發布暫扣令，行政院長卓榮泰提出三項回應，其中一項是勞動部就勞動條件及勞動保障提出指引。部長洪申翰今（11/12）日表示，正在研議能協助企業來辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動之一，不管是勞動人權的風險評估或是預防、改善、降低強迫勞動風險的一套指引，正與經濟部討論和合作。
我國自行車龍頭巨大日前因「勞權問題」遭美方查扣貨品，行政院長卓榮泰提出三項回應，包括強調人權是國際貿易門票，將請經濟部、勞動部就所有勞動條件及勞動保障全面性檢討，也希望提出指引，最後政府推出「企業與人權」國家行動計畫第二期，要求製造商及供應鏈都要達到人權標準。
洪申翰今日赴立法院社福及衛環委員會進行業務報告，他接受聯訪時說，勞動部正在研議能協助企業來辨識強迫勞動行為，也評估相關風險的行動之一，並建立一套可執行的管理的架構，然後進行後續，不論是勞動人權的風險評估，或是預防、發現，以及能改善、降低強迫勞動風險的指引。
洪申翰指出，勞動部正針對相關法規機制進行盤點檢討，如何符合國際要求的輔導做法，同時，與經濟部持續討論。至於是否放進「企業與人權國家行動計畫」（NAP2.0）的範疇裡，現階段都在評估中，但不一定只是在NAP2.0而已，來協助企業進行全面檢討。
此外，外國人士來台工作人數已經破百萬，勞動部僅勞動力發展署當中的一個組進行管理，是否向行政院爭取設置三級單位跨部會整併升格，積極管理協助外國人在台事項。洪申翰表示，先前持續向行政院和人事行政總處總爭取，希望能有更多人力資源來進行因應，大概兩週前公佈的跨國勞動力的精進方案中，給予22個正式人力的編制名額。
他強調，增加人力員額對強化政府在聘僱過程的角色跟功能非常有幫助，勞動部會持續檢討量能執行，未來會積極爭取，在目前人口結構的變遷趨勢之下，外國人來台工作的相關管理，未來將越來越重要，也需要更大的能量。
