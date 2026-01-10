回應巴邁拉致命伏擊 美軍證實在敘利亞對IS發動大規模空襲

[Newtalk新聞] 美軍中央司令部（US Central Command, CENTCOM）今（美東時間）表示，美軍於當地時間中午約12時30分，聯同夥伴部隊，在敘利亞境內對多處伊斯蘭國（Islamic State, IS）目標發動「大規模」空襲行動。





中央司令部指出，此次空襲行動隸屬於代號為「鷹眼打擊行動」的軍事作戰。該行動已於2025年12月19日對外宣布，並由美國總統川普指示啟動，目的在於回應日前在敘利亞發生、造成美方人員傷亡的攻擊事件。

美軍進一步說明，2025年12月13日，美軍與敘利亞合作部隊在古城巴邁拉附近遭到伊斯蘭國武裝分子伏擊，事件造成2名美國軍人及1名美國籍平民口譯員喪生，此次空襲即為對該起攻擊的「直接回應」。





美軍中央司令部強調，行動鎖定敘利亞境內多處伊斯蘭國相關目標，目的在於持續削弱該組織的行動能力，防止未來再度發動攻擊，並確保美軍及其夥伴部隊在當地的安全。





美軍在聲明中重申強硬立場表示：「我們的訊息始終明確，任何傷害我們作戰人員的人，無論身在世界何處、如何試圖逃避責任，我們都會找到你，並將你擊殺。」





不過，中央司令部並未公布此次空襲的具體地點、動用兵力與武器類型，也未說明是否造成伊斯蘭國成員傷亡或設施損毀；相關戰果仍有待後續進一步對外說明。

