回應彈劾案 賴總統呼籲立院趕緊做正事
在野黨憑藉人數優勢啟動總統彈劾案程序，賴清德總統1日指出，台灣面臨內外挑戰，中國對台灣併吞野心升高。立法院應正視人民所託付的責任，「儘速做正事」，優先審查中央預算與國防特別預算，保障國家發展與民生需求。
總統賴清德1日發表「2026新年談話」，會後被問及在野黨日前宣布啟動總統彈劾案程序。總統回應，行政院早將中央政府總預算、國防預算送交立法院，但立法院遲未審理，預算仍卡關。反倒立法院安排多項具爭議法案，又提出對總統的彈劾案。立法院如此作為，絕非國家與社會之福。
總統指出，台灣面臨內外挑戰，中國併吞台灣的壓力日益升高，立法院應正視人民所託付的責任，儘速審查中央政府總預算，他說：『(原音)我也要強調，立法院當然有屬於立法院的憲政職權。但是面對國內外的挑戰，特別是中國對台灣併吞的壓力日日增強。在這種狀況之下，立法院應該要思考人民賦予立法委員的責任，是不是應該要開始辦一些正事？審查中央政府總預算、審查國防特別預算，就不要再做這些(彈劾)事情。』
總統說，根據憲政設計，彈劾是為了追究總統「法律責任」，因此只有在總統、副總統有違法行為時才可以提出。但他上任至今「不貪不取，也未涉及違法」，立法院此時對總統提出彈劾，目的何在？
總統指出，雖然國民黨跟民眾黨佔立法院多數，但未達到2/3，因此總統彈劾案程序將不會通過，呼籲立院不應浪費寶貴時間。若在野黨一定要提出彈劾案，也應該優先審查中央預算與國防特別預算，保障國家發展以及照顧人民生活。 (編輯:柳向華)
