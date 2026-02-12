回應徐欣瑩聖戰說 陳見賢溫情喊話：尊重制度理性競爭

[FTNN新聞網]記者方炳超／綜合報導

國民黨立委徐欣瑩昨（11）日下午登記國民黨新竹縣長黨內初選，稱這是一場清流對抗黑金弊案的聖戰。新竹縣副縣長陳見賢陣營也對此回應，初選本應是展現抱負、爭取認同的民主歷程，而非對同黨同志進行人格攻擊。陳見賢近日也早已在臉書發表相關談話，陳見賢表示，在公平公正的程序下進行良性競爭，才是民主的核心。他呼籲支持者以理性與溫和的態度面對選舉過程，讓初選成為進步的動力，共同守護新竹縣多年來穩定的發展環境。

新竹縣副縣長陳見賢爭取國民黨新竹縣長提名。（圖／陳見賢臉書）

陳見賢表示，自己入黨逾40年，長期深耕基層，始終秉持尊重制度、遵守程序的原則。制度的存在是為了確保每一位參與者都能在透明機制下接受檢驗，這不僅是政黨運作的重要基礎，更是他投入公共事務多年來始終如一的堅持，唯有尊重程序才能贏得選民信任。

陳見賢認為，初選應是理念與能力的比較，而非彼此攻擊或製造對立，所有願意為新竹縣民服務的同志，都是為地方努力的夥伴，競爭應建立在政策與願景的基礎之上。他理解支持者的關心，呼籲以理性對話取代情緒對立，讓民主發揮正向力量。

陳見賢指出，新竹縣正處於轉型關鍵，包括竹科三期、產業園區擴展、建校計畫及捷運路網等重大建設，皆需長期穩定推動，政策的延續性與建設不中斷至關重要，此時更需要熟悉縣政脈絡與行政運作的治理團隊，確保新竹縣能在既有的穩健基礎上銜接成長。陳重申，不論初選結果如何，他始終將新竹縣整體發展置於首位，期盼社會各界共同珍惜縣政成果，在踏實的基礎上持續向前，他承諾將以穩定地方為己任，讓新竹縣朝更均衡的方向邁進。



