回應性專區網美議員 網紅「柯莉絲汀」鬆口選嘉市議員

網紅「柯莉絲汀」9日參加嘉義市警局防詐活動，亮麗外型吸睛。（廖素慧攝）

網紅「柯莉絲汀」9日參加嘉義市警局防詐活動，鬆口表態應該會選嘉義市議員。（廖素慧攝）

明年嘉義市議員選戰大洗牌機會大，新秀老將爭鋒，神似主播蔡尚樺的網紅「柯莉絲汀」首次鬆口表態「應該會選嘉義市議員」，對於常被與主張成立性專區的網紅議員顏翎熹相提並論，柯莉絲汀說「兩人都被稱為漂亮美女，但各有風格，自己是嘉義人很接地氣的」。

柯莉絲汀說，應該是會選嘉義市議員，因為她本身就是嘉義人，嘉義大學畢業後北漂工作6年，2019年回嘉義經營自媒體，關注嘉義的美食、觀光、公益等議題，去年揪百餘家店商組成嘉義青創工商聯盟，並任聯盟理事長，很多朋友勸進她參選，擴大影響力，為地方做更多事情。

柯莉絲汀提到一般人對政治較漠不關心，認為距離實際生活太遙遠，她會以自媒體的特色將政府的政策用生活化方式，讓民眾認識、了解政策，未來若有機會當民意代表希望扮演政府跟民眾溝通的橋梁，同時繼續推廣嘉義的美食、觀光、教育及公益。

外界關心她打算選東區或西區議員？柯莉絲汀說「還在考慮當中」。

柯莉絲汀外型亮麗吸睛，又是網紅，本屆議員顏翎熹3年前因網紅小商人力挺打空戰而當選，2人常被相提並論，明年選戰可能有「網紅互打」搶票源的激戰。

柯莉絲汀說，兩人的特色就是「都很漂亮」，大家都覺得我們是美女，是很開心的事情，但兩人個性不同，各有自己的特色及風格，她自己是嘉義人，用自媒體推廣在地美食、觀光來接地氣，就讓選民自主評估、選擇支持誰。

