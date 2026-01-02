回應手部瘀青、打瞌睡與多項健康質疑！川普：我有非常好的基因

美國總統川普（Donald Trump）1日接受《華爾街日報》專訪時，針對外界對其健康狀況的質疑做出回應，強調自己的健康狀態「完美」。現年79歲的川普去年成為美國史上就職時年紀最大的總統，面臨與前總統拜登（Joe Biden）相似的年齡健康質疑。

川普自認有非常好的基因，健康狀態良好。 （資料照／《美聯社》）

川普在訪問中解釋，他手部反覆出現的瘀青是因為長期服用高劑量阿斯匹靈所致。他表示自己為了「心臟預防」服用的劑量比醫師建議的更高，「他們說阿斯匹靈有助於稀釋血液，我不想要濃稠的血液流過心臟，我想要稀薄的血液流過心臟。」川普透露醫師希望他降低劑量，但他已經這樣做很多年，「這確實會造成瘀青。」

《華爾街日報》報導，川普身邊幕僚注意到他的皮膚變得更加脆弱。報導引述知情人士說法，現任司法部長邦迪（Pam Bondi）在2024年共和黨全國代表大會上與川普擊掌時，因戴著戒指導致他手部流血。川普證實此事，「戒指打到我的手背，是的，有一個小傷口。」他表示現在會在手部「再次被某人打到」時塗抹化妝品遮蓋，「我有化妝品很容易塗，大約10秒就好。」

川普12月7日手上被發現貼著OK蹦。（資料照／《美聯社》）

白宮醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）去年7月曾發布說明，指出總統的瘀青「與頻繁握手造成的輕微軟組織刺激，以及作為標準心血管預防療程一部分服用的阿斯匹靈有關。」

川普也澄清去年10月在華特里德國家軍事醫學中心接受的檢查類型。他先前曾稱接受核磁共振造影（MRI）檢查，但在此次訪問中改口表示是電腦斷層掃描（CT），「不是核磁共振，比那個簡單，是掃描。」川普坦言後悔接受這項心血管和腹部掃描，「回想起來，我做這個檢查很可惜，因為給了他們一些攻擊彈藥。如果我沒做會好得多，因為我做了檢查就讓人說『天啊，是不是有問題?』其實什麼問題都沒有。」

川普否認打瞌睡，聲稱自己「從來不是需要很多睡眠的人」。 （資料照／《美聯社》）

針對被拍到疑似在會議中睡著的照片，川普否認打瞌睡，聲稱自己「從來不是需要很多睡眠的人」，「我只是閉上眼睛，這對我來說很放鬆。有時候他們會拍到我眨眼的照片，他們會捕捉我眨眼的瞬間。」他也否認有聽力問題，但承認「當很多人在說話時」會難以聽清楚。

川普去年7月被診斷出慢性靜脈功能不全，這是「70歲以上人士特別常見的良性疾病」，會導致腿部腫脹。他告訴《華爾街日報》曾嘗試穿著壓力襪改善病況，但表示「我不喜歡穿。」

川普將自己的健康狀況歸功於遺傳，他的父親弗雷德·川普（Fred Trump）活到93歲，母親瑪麗·安妮（Mary Anne）則活到88歲，川普強調，「基因非常重要，而我有非常好的基因。」

