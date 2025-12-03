回應抵制aespa連署！NHK：寧寧並無嘲諷原爆，大勢女團仍會出演新年紅白歌合戰

南韓人氣女團aespa即將首度登上、日本跨年重點節目「第76回NHK紅白歌合戰」，然而這項消息卻在日本社群上引發軒然大波，原因是團體內的中國籍成員 Ningning（寧寧），過去曾在粉專上傳、一張被指為「原爆蘑菇雲」意象的燈飾照片，進而遭部份日本網友質疑、攻擊她輕視歷史傷痛，甚至不惜上網連署，要求主辦方NHK撤銷女團出演的資格。

《產經新聞》報導指出，NHK總局長山名啓雄日前出席參議院委員會時，針對aespa引發的爭議，已經做出正式回應，他向提問的日本維新會參議員石井苗子表示，電視台方面已經確認、aespa出場資格不受影響，依然會是紅白歌合戰的表演成員之一。

廣告 廣告

山名啓雄表示，NHK已經向女團所屬經紀公司確認，該名成員並無輕視或嘲諷原子彈受害者的意圖，此外，電視台在決定節目出場藝人名單時，是基於今年活躍程度、輿論支持度，以及是否符合節目企劃等三大綜合指標，進行自主判斷，因此NHK認定、邀請aespa出場沒有任何問題。

爭議來源：Ningning那張5年前的「可愛燈飾」貼文

事實上，此次引發爭議的那張圖片，時間要回溯到2020年5月，中國籍成員Ningning在粉絲互動App上，傳了一張燈飾照片、該燈飾造型酷似原子彈爆炸時產生的蕈狀雲（蘑菇雲）。當時她以英文寫道，「買了一個可愛的燈，大家覺得如何？」

aespa由韓國籍成員Karina及Winter（右2、右1）、日本籍成員Giselle（左2）以及中國籍成員寧寧（左1）組成。（圖／翻攝自FB／aespa）

而這張已經上傳長達5年的照片與文字，卻在近期隨著aespa確定出席紅白節目被日本網友翻出，許多人因此認為、這是對二戰原爆受害者的冒犯與褻瀆。知名連署平台Change.org日本版網站上，甚至出現要求NHK取消aespa出場資格的連署活動，引發日韓網友隔空論戰。

aespa於2020 年出道，由韓國成員Karina、Winter，中國籍成員Ningning以及日本籍成員Giselle組成。團體概念主打「穿梭於現實與虛擬世界」，以前衛的電子舞曲，在全亞洲獲得極高人氣，是近年K-pop四代女團的代表之一。

日韓歷史敏感神經

外國藝人涉及「原爆」意象，在日本向來是高度敏感的政治紅線。在此之前，最著名的踩雷案例，就發生在2018年，紅遍全球的南韓男團BTS（防彈少年團），因為成員Jimin穿著印有廣島原爆蕈狀雲圖案的T恤，引發日本社會強烈反彈，也因為這起事件，真的導致BTS被那一年的日本音樂節目《Music Station》取消演出資格，同時當然無緣受邀出席紅白歌合戰。

更多風傳媒報導

