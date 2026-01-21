回應新任總經理人事案 台肥聲明: 聘任程序嚴謹 確認陳右欣學經歷文件真實無誤

台肥提供



台肥新任總經理陳右欣近日遭部分媒體流傳質疑學歷，台肥今天發布聲明表示，該公司總經理於聘任程序中提交予董事會審議所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤。對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益之行為，台肥公司深表遺憾，並保留法律追訴權，以捍衛公司及股東合法權益。

台肥強調，董事會選任總經理，係以帶領公司持續成長為最高目標，首重過去在農業領域累積的豐富專業經驗與卓越實績。人事聘用均經嚴謹資格審查程序，無虛偽隱匿情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，經查核後確認皆屬真實無誤。

以下是台肥聲明全文:

針對近日部分媒體流傳關於本公司總經理陳右欣學歷之相關質疑，本公司為正視聽，特此聲明如下：

本公司總經理之聘用，均經嚴謹資格審查程序，無虛偽隱匿之情事，其學經歷背景於就任時已依法公告，公開透明。總經理於聘任程序中提交予董事會審議之所有學歷與經歷文件，經查核後確認皆屬真實無誤。

本公司董事會選任總經理，係以帶領公司持續成長為最高目標，首重過去在農業領域累積之豐富專業經驗與卓越實績。

對於惡意抹黑、損害總經理名譽及影響公司股東權益之行為，本公司深表遺憾，並保留法律追訴權，以捍衛公司及股東之合法權益。

