回應新加坡總理黃循財 我外交部籲：避免發表有損台星友誼言論

日本首相高市早苗的「台灣有事論」引發陸日關係緊張之際，新加坡總理黃循財19日在一場經濟論壇活動上表示，除非出現跨越北京紅線的情況，比如台灣單方面宣布獨立，否則戰爭應該不太會發生。對此，我方外交部21日籲請新加坡政府，避免一再發表有損台星長久友誼的言論。

綜合香港01、《南華早報》報導，黃循財在「彭博新經濟論壇」上指出，除非出現跨越北京紅線的情況，比如台灣單方面宣布獨立，否則戰爭應該不太會發生。美國目前也維持一中政策，基本上只要大國的立場不變，局勢應該不至於失控。

對此，我方外交部21日回應，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，台灣致力維持現狀，國際社會有目共睹。包括美國在內的理念相近國家均肯定台灣的各項積極作為，並一再重申台海和平穩定現狀不能以武力或脅迫改變。我方促請新加坡政府正視國際社會的訴求，認清是中國持續在台灣周邊進行各種複合式威脅與襲擾，切勿將破壞台海和平穩定現狀的行為錯誤歸責台灣。

外交部重申，中國對台灣持續的軍事威脅、外交孤立和政治打壓均是有意採取的單邊冒進行為，是企圖改變現狀的鐵證。台灣應對來自中國的威脅與挑戰，必須採取各種提升國防戰備及聯合友盟的積極行動。

外交部強調，我國政府將持續與國際社會合作，致力維護台海及區域的和平穩定，並籲請新加坡政府，尊重中華民國台灣主權獨立的事實，多加關注威權專制政權在印太地區擴張的野心與作為，共同維護印太地區的和平與穩定，避免一再發表有損台星長久友誼的言論。

