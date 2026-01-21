回應校事會議 教育部:無廢除規劃 持續精進配套

關於日前立法院教育及文化委員會質詢及社會各界對校事會議制度的討論，引發教師團體與民間團體的關切與不同解讀，教育部就制度設計的整體脈絡與後續調整方向，進一步向社會各界完整說明。

教育部表示，校園成員不僅包括教師，也包括學生、家長及學校行政人員，任何制度設計的核心目標，都是在保障學生權益的前提，尊重教師專業，營造一個安全、穩定且友善的學習環境。教育部強調，教育部是學生的教育部，是教師的教育部，也是家長的教育部，更是全民的教育部，教育政策的推動，必須在不同角色與期待之間取得平衡。

針對在立法院答詢過程中引發的爭議，教育部從未、也不會質疑第一線教師的教學專業與教育投入。教育部部長鄭英耀過去在各種場合一再強調，臺灣之所以能有相對穩定且具高品質的教育，關鍵在於第一線教師長期、專業且持續的付出，也是教育部推動各項政策與制度調整時，始終放在心中的核心價值。

教育部鄭部長在立法院答詢中，是就校事會議制度的整體檢討方向進行說明，原意在於表達，教育部將持續檢視制度是否造成不必要的壓力與負擔，並期待透過制度的合理調整，讓教師能在穩定、可預期的制度環境中，安心專注於教學與陪伴學生。教育部強調，教師依法表達意見、進行陳情或集會行動，是民主社會中正當且重要的公共參與。教育部尊重教師團體依法行使相關權利，並重視教師所提出的意見與訴求。

關於校事會議制度，教育部指出，制度是在兒少權益保護與校園安全需求的背景下所推動，初衷在於補強既有機制，回應重大與高度爭議案件的處理需求，避免案件無處可去，反而造成更大的校園衝突與不信任。教育部也相當重視校事會議在實務運作上確實對部分教師與學校行政造成壓力，尤其在案件類型、程序適用與外部委員參與等面向，仍有進一步釐清與調整之處，這也是當前制度檢討與調整過程中，必須正視的重要課題。

教育部進一步說明，校事會議制度是為了健全不適任教師處理機制所設計，制度實施以來，外界確實反映部分案件未能有效分流，導致輕微爭議亦進入正式程序，增加教師心理壓力及學校行政負擔，對制度運作方式亦存在不同意見。因此，教育部近年持續透過修法、公聽會及多元溝通管道，廣泛蒐集教師團體、民間團體及地方政府的實務意見，作為制度調整與精進的重要依據。相關檢討重點在於調整案件分流、釐清適用程序及防止不當利用檢舉機制。

教育部強調，目前並無廢除校事會議制度的規劃。後續以半年為期進行檢視，持續追蹤制度實務影響，作為精進配套與修法參考，而非預設制度存廢方向。教育部將在確保學生權益與教師工作權衡平保障的前提下，審慎推動制度調整。至於校事會議與教評會的制度定位，教育部一貫的立場是，制度的長遠方向仍須建立在校園信任逐步修復、申訴機制成熟運作的基礎之上，並非短期內即可簡化為單一制度選項。相關討論必須回到制度是否真正有助於支持教學、穩定校園。

教育部強調，教育制度的完善，必須建立在專業對話與社會信任之上。教育部將以更謹慎、開放的態度，持續與各界溝通，凝聚共識，讓制度回到支持教育現場、守護孩子與尊重專業的共同目標。