回應楊瓊瓔「姊弟之爭」 江啟臣：把競爭交給制度



國民黨2026台中市長人選至今未定，有意參選的立法院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔陷入「姊弟之爭」。江啟臣今天（3日）在臉書PO出一段影片，除了明白基層對人選未定的焦慮，楊瓊瓔是敬重的前輩，他們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者，「我願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。」

江啟臣在影片指出，因為國民黨台中市長候選人選未定，基層黨員憂心，支持者焦慮，地方傳言四起，他完全理解，因為自己來自基層。他知道每一位里長、志工、黨員最需要的是方向不是猜忌、是確定不是內耗。他始終相信民主的價值不在避免戰爭，而在競爭有出口，也才能讓「姐弟之爭」回到真正該有位置，不是對立，而是接力。

江啟臣表示，楊瓊瓔是自己敬重的前輩，她多年深耕地方，對台中的付出無人能抹滅，他們之間從來不是零和競爭，而是在同一條道路上，不同階段的同行者，他願意把競爭交給制度，把結果交給民主，把團結留給台中。

江啟臣說自己從政多年，走過中央，立足地方，也站上國際，他深知一座都市的競爭力，不只來自建設，更來自格局。未來的台中，不只是中台灣的台中，而是全球供應鏈的台中，是國際投資地圖上的台中，是青年人願意留下來的台中。

江啟臣接著以英文再次闡述想法，他說台中正站在關鍵時刻，面對國際局勢改變，產業鏈的轉移，還有科技的快速進步。每座城市都得想清楚，要怎麼走向未來，他一直相信，台中的力量，來自開放，創新，及與世界的連結。

江啟臣認為，台中需要一位對內能整合，對外能溝通的市長，他願意承擔這個責任，也願意接受任何制度的檢驗，因為對他而言，台中贏，比他個人贏更重要，台中不該被焦慮綁架，國民黨不該被等待拖慢，此刻大家一起努力，讓不確定結束，讓團結開始，讓台中大步前進。（責任編輯：殷偵維）

