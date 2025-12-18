回應槍擊案 澳啟動打擊仇恨行動

記者廖子杰／綜合報導

澳洲總理艾班尼斯18日宣布，為回應近日在雪梨知名景點邦代海灘爆發的大規模槍擊案，當局將強化法規，對意圖散播或激化仇恨、分裂言論，以及激進行為，展開全面打擊。

擬撤銷或拒絕極端人士簽證

艾班尼斯18日在記者會上表示，這起悲劇令全澳洲民眾感到震驚和憤怒，「我也感同身受，顯然我們需要更努力對抗這種邪惡災禍」。他指出，坎培拉當局接下來的首要任務，是建立一套完整制度，鎖定極端傳教人士、加重現行刑罰，並將涉及仇恨言論的組織列入名單，藉由一系列措施防止悲劇重演；且未來對各種族發表「嚴重詆毀」言論，或鼓吹種族至上主義，皆將被視為聯邦犯罪行為。

艾班尼斯也說，政府擬授權內政部長得以撤銷或拒絕向散播「仇恨與分裂」思想言論的人士發出簽證，並成立一個為期12個月的特別工作小組，確保教育體系「妥善回應」反猶太主義相關問題。

最後，艾班尼斯強調：「每一位澳洲猶太人都有權為自己的身分與信仰感到自豪，也都有權在我們偉大的國家中，感到安全、被重視，並因其貢獻而受到尊重。」

雪梨邦代海灘14日驚傳澳洲近30年來最重大槍擊案，2名父子檔槍手鎖定參與猶太光明節群眾發動攻擊，造成至少16死42傷，執法機關已定調為反猶太主義恐怖攻擊事件。

艾班尼斯16日探視邦代海灘槍擊案的英雄阿邁德；他當時從後方擒抱槍手，並奪走槍枝。（達志影像／美聯社）