回應歐盟制裁 伊朗將歐洲國家軍隊列為恐怖組織

在歐盟將伊朗的伊斯蘭革命衛隊(IRGC)列為「恐怖組織」後，德黑蘭今天(1日)宣布將歐洲各國軍隊列為「恐怖組織」。

伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)抨擊歐盟的「不負責任行動」，並表示，「歐洲各國的軍隊將被視為恐怖組織」。

伊朗國營電視畫面顯示，國會議員在立法會議上身穿革命衛隊的綠色制服，以示聲援，並高喊「美國去死」、「以色列去死」以及「歐洲可恥」。

目前尚不清楚這項決定會立即產生什麼影響。

革命衛隊是伊朗軍方的意識形態核心力量，任務是守護伊斯蘭革命，抵禦內外威脅。

西方政府指控，革命衛隊主導近期血腥鎮壓伊朗國內抗議浪潮的行動，導致上千人喪生。

歐盟於1月29日決議，因應伊朗當局對抗議行動的處置，將革命衛隊列為「恐怖組織」。美國、加拿大與澳洲在此前也採取了類似舉措。

卡利巴夫表示，歐盟「遵循美國總統與錫安主義政權領導人命令做出」將革命衛隊列為恐怖的決定，將加速歐洲在未來世界秩序中走向邊緣化。他並補充指出，此舉反而進一步提升了國內對革命衛隊的支持。

伊朗與美國近期相互發出警告與威脅，不排除採取軍事行動。

伊朗當局對抗議行動的回應，促使美國總統川普(Donald Trump)揚言介入，並派遣一支航母打擊群前往該地區。

然而，近幾天雙方都強調，仍願意進行對話。

伊朗最高國家安全會議秘書拉里賈尼(Ali Larijani)1月31日表示：「與刻意炒作的媒體戰不同，談判的結構性安排正在推進中。」

川普隨後也證實對話正在進行中，但並未收回先前的威脅。他告訴福斯新聞(Fox News)，伊朗「正在和我們談，我們看看能不能做點什麼，否則就看看會發生什麼事…我們有一支龐大的艦隊正前往那裡」。

川普先前曾表示，他相信伊朗會選擇就其核子與飛彈計畫達成協議，而不是面對美國的軍事行動。

德黑蘭方面則表示，只要飛彈與防衛能力不列入議程，伊朗已準備好展開核談判。(編輯：沈鎮江)